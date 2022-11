Pressfocus Na zdjęciu: Losowanie grup mś 2022

Mundial, który organizuje Katar, rozpocznie się już za osiem dni. Ogranizator mistrzostw świata zaliczył kolejną spektakularną wpadkę wizerunkową.

Mistrzostwa świata już za osiem dni

Organizator turnieju zaliczył wpadkę wizerunkową

W Katarze paradują osoby imitujące kibiców różnych reprezentacji

Katar chce ratować się przed katastrofą

W kalendarzu jest listopad, a sezon ligowy lada moment zostanie wstrzymany na ponad miesiąc. Wszystko przez listopadowo/grudniowy mundial, który zorganizuje Katar. Turniej ten będzie wyjątkowy, ale nie w pozytywnym sensie. Organizator turnieju od lat zmaga się bowiem z zarzutami o łamanie praw człowieka podczas mundialu oraz różnymi innymi problemami.

To, że mundial zorganizuje Katar, odczują nie tylko piłkarze, ale również ich fani. Dla mieszkańców na przykład Europy, koszty podróży i zakwaterowania podczas turnieju, są horrendalne. Można się zatem spodziewać, że frekwencja pozostawi wiele do życzenia podczas wielu spotkań.

Katar ma świadomość możliwych pustek na trybunach, ale i również na ulicach, przez co dobitnie widać będzie brak zainteresowania tym turniejem. Gospodarz mundialu postanowił temu zaradzić w absurdalny sposób. Podczas parady w Dosze widać było kibiców w barwach narodowych kilku reprezentacji. Gołym okiem widać jednak, że nie są to jednak Portugalczycy, Argentyńczycy, czy Brazylijczycy. Widać to na poniższym nagraniu. Katar próbuje zatem nieudolnie przekazać opinii publicznej, że nie podczas mundialu nie zabraknie fanów z różnych krajów i kontynentów. Gospodarz mistrzostw świata ośmieszył się nie po raz pierwszy. Wcześniej można było napotkać doniesienia, że Katar na przykład wynajął kibiców do wspierania swojej reprezentacji.

¡La fiesta mundialista ya está recorriendo las calles de Doha! 🥳#Qatar2022 pic.twitter.com/hT8Ofbb86v — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 11, 2022

