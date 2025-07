Znamy składy na hitowy półfinał! Chelsea i Fluminense gotowe do walki

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Walka o finał. Hit na Klubowych Mistrzostwach Świata

Chelsea w roli faworyta przystąpi do potyczki z Fluminense, której stawką jest awans do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Ekipa z Premier League podejdzie do rywalizacji, mając jedną porażkę na turnieju w Stanach Zjednoczonych i to właśnie z jedną z drużyn z Brazylii. Flamengo znalazło panaceum na The Blues (3:1).

Tymczasem najbliższy przeciwnik Chelsea jest niepokonany na Klubowych Mistrzostwach Świata. W trakcie imprezy przeprowadzanej na arenach w USA piłkarze Fluminense jak na razie wygrali trzy mecze i dwukrotnie remisowali.

W poprzedniej rundzie rozgrywek zespół Enzo Mareski okazał się lepszy od Palmeiras (2:1). Ekipa z Rio de Janeiro pokonała natomiast Al-Hilal (2:1). Była to druga z rzędu wygrana Fluminense na turnieju.

Oba zespoły podejdą do rywalizacji osłabione. Brazylijczycy będą musieli radzić sobie bez takich graczy jak: Rene, Martinelli, Juan Pablo Freytes czy Otavio. Tymczasem w drużynie z Londynu nie bedą mogli wystąpić: Omari Kellyman, Wesley Fofana, Liam Delap Levi Colwill.

Składy na mecz Fluminense – Chelsea

Fluminense: Fabio – Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga, Hercules, Bernal, Nonato, Rene, Arias, Cano

Chelsea: Sanchez – Cucurella, Adarabioyo, Chalobah, Gusto, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, JoaoPedro, Neto.

Czytaj także: Barcelona miała plan B. Bayern może zrujnować całą strategię