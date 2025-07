Chelsea zaskoczyła PSG. Cole Palmer z dubletem w finale KMŚ

Chelsea po pierwszej połowie finału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 prowadzi już 3:0 z PSG. To za sprawą dubletu Cola Palmera i bramki Joao Pedro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea prowadzi z PSG w finale KMŚ

W niedzielny wieczór odbył się pierwszy finał Klubowych Mistrzostw Świata w nowym formacie. Dotarli do niego zwycięzca Ligi Mistrzów, Paris Saint-Germain oraz triumfator Ligi Konferencji, Chelsea. Faworytem tego spotkania była ekipa Luisa Enrique, która w półfinale tego turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych pokonała Real Madryt aż 4:0. Jednak The Blues nie zamierzali składać broni.

Zespół Enzo Mareski w doskonałym stylu rozpoczął to spotkanie. To przyniosło efekt w 22. minucie kiedy do bramki po podaniu Malo Gusto trafił Cole Palmer, otwierając wynik meczu.

¡LA OLA DE FRÍO PALMER HA LLEGADO AL MUNDIAL DE CLUBES! 🥶🥶🧊🧊



Definición impecable. ¡El Chelsea golpea primero! @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/a6S42Khn2B — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

Zaledwie kilka minut później po przerwie na nawodnienie Anglik ponownie zdobył bramkę. Asystę przy tym trafieniu zanotował Levi Colwill, a Chelsea prowadzi już 2:0.

PALMER ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO 🥶🧊🥶🧊🥶🧊



¡Qué manera de desafiar! ¡Qué manera de plantarle cara al PSG! ¡ESTO ES INCREÍBLE!@FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/pM8xogq2cj — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

Jeszcze przed końcem pierwszej połowy The Blues podwyższyli prowadzenie na 3:0 dzięki przepięknej bramce Joao Pedro po podaniu od Cola Palmera.

¡EL CHELSEA SUEÑA DESPIERTO PARA PROCLAMARSE CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆



Qué MAGIA de Palmer y qué DEFINICIÓN ESPECTACULAR de Joao Pedro 😍@FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/nRsfr4pQzH — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 13, 2025

Zobacz także: Xabi Alonso poprosił o dwie gwiazdy za 130 mln euro. Wielkie nazwisko na liście życzeń Realu Madryt

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie