FIFA rozważa kolejne zmiany w Klubowych Mistrzostwach Świata

FIFA chce uniknąć sytuacji, w której wielkie kluby nie kwalifikują się na Klubowe Mistrzostwa Świata. Według „The Times” planuje zwiększyć limit drużyn z jednego kraju do trzech.

Imago / Alamy Na zdjęciu: Puchar Klubowych Mistrzostw Świata

Liverpool, Barcelona i Napoli symbolem problemu

Podczas ostatniej edycji Klubowych Mistrzostw Świata zabrakło mistrzów Anglii, Hiszpanii i Włoch. Liverpool, Barcelona i Napoli nie zdołali się zakwalifikować, mimo że dysponowali wysokim współczynnikiem UEFA. Wynikało to z obecnych kryteriów, które preferują zwycięzców Ligi Mistrzów z ostatnich czterech sezonów.

Przykładem był Liverpool, który miał lepszy ranking od Chelsea i Manchesteru City, ale to właśnie te drużyny zapewniły sobie awans dzięki triumfom w Champions League w 2021 i 2023 roku. Aby uniknąć podobnych przypadków, FIFA planuje wprowadzić nową zasadę, która pozwoli maksymalnie trzem zespołom z jednego kraju wystąpić w turnieju.

Zmiana miałaby wejść w życie przed kolejną edycją Klubowych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Nie jest jednak pewne, czy uda się równocześnie zwiększyć ogólną liczbę uczestników. Obecnie w rozgrywkach bierze udział 32 drużyny, a UEFA sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia stawki do 48 i rozgrywania turnieju co dwa lata.

Victor Montagliani, wiceprezydent FIFA, potwierdził podczas spotkania w Londynie, że organizacja planuje rozmowy z UEFA i ECA. – Zostaną podjęte decyzje, które pozwolą kontynuować wielki sukces pierwszej edycji – powiedział działacz, nawiązując do tegorocznego turnieju wygranego przez Chelsea w finale z Paris Saint-Germain.

