Abaca Press/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kadra Niemiec na Euro 2024

Reprezentacja Niemiec jest gospodarzem turnieju. W ogłoszonej przez trenera Juliana Nagelsmanna kadrze dominują zawodnicy, którzy na co dzień występują w niemieckiej Bundeslidze. Najbardziej doświadczonym piłkarzem jest niewątpliwie Thomas Müller, który ma na koncie 129 występów i 45 bramek w drużynie narodowej. Funkcję kapitana na Euro 2024 sprawował będzie Ilkay Gundogan.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Manuel Neuer bramkarz Bayern Monachium 12 Oliver Baumann bramkarz TSG Hoffenheim 22 Marc-André ter Stegen bramkarz FC Barcelona 2 Antonio Rüdiger obrońca Real Madryt 3 David Raum obrońca RB Leipzig 4 Jonathan Tah obrońca Bayer 04 Leverkusen 6 Joshua Kimmich obrońca Bayern Monachium 15 Nico Schlotterbeck obrońca Borussia Dortmund 16 Waldemar Anton obrońca VfB Stuttgart 18 Maximilian Mittelstädt obrońca VfB Stuttgart 20 Benjamin Henrichs obrońca RB Leipzig 24 Robin Koch obrońca Eintracht Frankfurt 5 Pascal Groß pomocnik Brighton & Hove Albion 8 Toni Kroos pomocnik Real Madryt 10 Jamal Musiala pomocnik Bayern Monachium 11 Chris Führich pomocnik VfB Stuttgart 17 Florian Wirtz pomocnik Bayer 04 Leverkusen 19 Leroy Sané pomocnik Bayern Monachium 21 Ilkay Gundogan pomocnik FC Barcelona 23 Robert Andrich pomocnik Bayer 04 Leverkusen 25 Aleksandar Pavlović pomocnik Bayern Monachium 7 Kai Havertz napastnik Arsenal FC 9 Niclas Füllkrug napastnik Borussia Dortmund 13 Thomas Müller napastnik Bayern Monachium 14 Maximilian Beier napastnik TSG Hoffenheim 26 Deniz Undav napastnik VfB Stuttgart Skład reprezentacji Niemiec na Euro 2024

Kadra Szkocji na Euro 2024

Reprezentacja Szkocji jest jednym z zespołów, które zagrają w grupie A Euro 2024. Kapitanem drużyny Steve’a Clarke’a i jednocześnie piłkarzem, który ma na koncie najwięcej występów jest grający na co dzień w Liverpoolu Andy Robertson. Pod względem zdobytych bramek w kadrze przoduje natomiast John McGinn, który do tej pory trafiał do bramki rywali 18 razy.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Angus Gunn bramkarz Norwich City 12 Liam Kelly bramkarz Motherwell 21 Zander Clark bramkarz Heart of Midlothian 2 Anthony Ralston obrońca Celtic 3 Andrew Robertson obrońca Liverpool FC 5 Grant Hanley obrońca Norwich City 6 Kieran Tierney obrońca Real Sociedad 13 Jack Hendry obrońca Al-Ettifaq FC 15 Ryan Porteous obrońca Watford 16 Liam Cooper obrońca Leeds United 17 Greg Taylor obrońca Celtic 22 Ross McCrorie obrońca Bristol City 26 Scott McKenna obrońca FC Kopenhaga 4 Scott McTominay pomocnik Manchester United 7 John McGinn pomocnik Aston Villa 8 Callum McGregor pomocnik Celtic 11 Ryan Christie pomocnik Bournemouth 14 Billy Gilmour pomocnik Brighton & Hove Albion 20 Ryan Jack pomocnik Rangers 23 Kenny McLean pomocnik Norwich City 24 Stuart Armstrong pomocnik Southampton 9 Lawrence Shankland napastnik Heart of Midlothian 10 Ché Adams napastnik Southampton 18 Lewis Morgan napastnik New York Red Bulls 19 Tommy Conway napastnik Bristol City 25 James Forrest napastnik Celtic Skład reprezentacji Szkocji na Euro 2024

Kadra Węgier na Euro 2024

Reprezentacja Węgier to jeden z kopciuszków turnieju finałowego Mistrzostw Europy. Największą gwiazdą drużyny prowadzonej przez Marco Rossiego jest niewątpliwie Dominik Szoboszlai, który na Euro 2024 wystąpi także z kapitańską opaską. Do grona najbardziej doświadczonych zawodników należą Adam Nagy, Adam Lang czy Peter Gulacsi.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Peter Gulacsi bramkarz RB Lipsk 12 Denes Dibusz bramkarz Ferencvaros 22 Peter Szappanos bramkarz Paksi FC 2 Adam Lang obrońca Omonia Nikozja 3 Botond Balogh obrońca Parma Calcio 4 Attila Szalai obrońca SC Freiburg 5 Attila Fiola obrońca Fehervar FC 6 Willi Orban obrońca RB Lipsk 7 Loic Nego obrońca Le Havre AC 11 Milos Kerkez obrońca Bournemouth 18 Zsolt Nagy obrońca Puskas Akademia FC 21 Endre Botka obrońca Ferencvaros 24 Marton Dardai obrońca Hertha Berlin 8 Adam Nagy pomocnik Spezia Calcio 10 Dominik Szoboszlai pomocnik Liverpool FC 13 Andras Schäfer pomocnik Union Berlin 14 Bendeguz Bolla pomocnik Servette FC 15 Laszlo Kleinheisler pomocnik Hajduk Split 16 Daniel Gazdag pomocnik Philadelphia Union 17 Callum Styles pomocnik Sunderland 25 Krisztofer Horvath pomocnik Kecskemeti TE 26 Mihaly Kata pomocnik MTK Budapeszt 9 Martin Adam napastnik Ulsan HD 19 Barnabas Varga napastnik Ferencvaros 20 Roland Sallai napastnik SC Freiburg 23 Kevin Csoboth napastnik Ujpest FC Skład reprezentacji Węgier na Euro 2024

Kadra Szwajcarii na Euro 2024

Reprezentację Szwajcarii na kolejnym już turnieju poprowadzi Murat Yakin. Liderem szwajcarskiego zespołu na Euro 2024 powinien być Granit Xhaka, który ma za sobą świetny sezon w Bayerze Leverkusen. W kadrze znaleźli się również bardzo doświadczeni Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez i Yann Sommer.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Yann Sommer bramkarz Inter Mediolan 12 Yvon Mvogo bramkarz FC Lorient 21 Gregor Kobel bramkarz Borussia Dortmund 2 Leonidas Stergiou obrońca VfB Stuttgart 3 Silvan Widmer obrońca FSV Mainz 4 Nico Elvedi obrońca Borussia M’gladbach 5 Manuel Akanji obrońca Manchester City 13 Ricardo Rodriguez obrońca Torino FC 15 Cedric Zesiger obrońca VfL Wolfsburg 22 Fabian Schär obrońca Newcastle United 6 Denis Zakaria pomocnik AS Monaco 8 Remo Freuler pomocnik Bologna FC 10 Granit Xhaka pomocnik Bayer Leverkusen 16 Vincent Sierro pomocnik Toulouse FC 20 Michel Aebischer pomocnik Bologna FC 23 Xherdan Shaqiri pomocnik Chicago Fire 24 Ardon Jashari pomocnik FC Luzern 26 Fabian Rieder pomocnik Stade Rennes 7 Breel Embolo napastnik AS Monaco 9 Noah Okafor napastnik AC Milan 11 Renato Steffen napastnik FC Lugano 14 Steven Zuber napastnik AEK Ateny 17 Ruben Vargas napastnik FC Augsburg 18 Kwadwo Duah napastnik Łudogorec Razgrad 19 Dan Ndoye napastnik Bologna FC 25 Zeki Amdouni napastnik Burnley Skład reprezentacji Szwajcarii na Euro 2024.

Kadra Hiszpanii na Euro 2024

Reprezentacja Hiszpanii to jeden z zespołów uznawanych za faworyta do końcowego sukcesu. Luis de la Fuente w składzie na Euro 2024 połączył doświadczenie, którego reprezentantem jest między innymi kapitan Alvaro Morata, z młodością. Powołania otrzymało kilku piłkarzy (m.in. Fermin Lopez, Dani Vivian, Alex Baena), którzy dopiero rozpoczynają przygodę z kadrą.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 David Raya bramkarz Arsenal FC 13 Alex Remiro bramkarz Real Sociedad 23 Unai Simon bramkarz Athletic Bilbao 2 Dani Carvajal obrońca Real Madryt 3 Robin Le Normand obrońca Real Sociedad 4 Nacho Fernandez obrońca Real Madryt 5 Dani Vivian obrońca Athletic Bilbao 12 Alex Grimaldo obrońca Bayer Leverkusen 14 Aymeric Laporte obrońca Al-Nassr 22 Jesus Navas obrońca Sevilla FC 24 Marc Cucurella obrońca Chelsea FC 6 Mikel Merino pomocnik Real Sociedad 8 Fabian Ruiz pomocnik Paris Saint-Germain 15 Alex Baena pomocnik Villarreal CF 16 Rodri pomocnik Manchester City 18 Martin Zubimendi pomocnik Real Sociedad 20 Pedri pomocnik FC Barcelona 25 Fermin Lopez pomocnik FC Barcelona 7 Alvaro Morata napastnik Atletico Madryt 9 Joselu napastnik Real Madryt 10 Dani Olmo napastnik RB Lipsk 11 Ferran Torres napastnik FC Barcelona 17 Nico Williams napastnik Athletic Bilbao 19 Lamine Yamal napastnik FC Barcelona 21 Mikel Oyarzabal napastnik Real Sociedad 26 Ayoze Perez napastnik Real Betis Skład reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024.

Kadra Chorwacji na Euro 2024

Reprezentacja Chorwacji to jeden z najbardziej doświadczonych zespołów, które zagrają na Euro 2024. Liderem po raz kolejny będzie Luka Modrić, który w kadrze wystąpił już ponad 170 razy. Ważną rolę po raz kolejny powinni odgrywać także Ivan Perisić, Mateo Kovacić czy Marcelo Brozović. Selekcjonerem jest Zlatko Dalić.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Dominik Livaković bramkarz Fenerbahce Stambuł 12 Nediljko Labrović bramkarz HNK Rijeka 23 Ivica Ivusić bramkarz Pafos FC 2 Josip Stanisić obrońca Bayer Leverkusen 3 Marin Pongracić obrońca US Lecce 4 Josko Gvardiol obrońca Manchester City 5 Martin Erlić obrońca US Sassuolo 6 Josip Sutalo obrońca Ajax Amsterdam 19 Borna Sosa obrońca Ajax Amsterdam 21 Domagoj Vida obrońca AEK Ateny 22 Josip Juranović obrońca Union Berlin 7 Lovro Majer pomocnik VfL Wolfsburg 8 Mateo Kovacić pomocnik Manchester City 10 Luka Modrić pomocnik Real Madryt 11 Marcelo Brozović pomocnik Al-Nassr 13 Nikola Vlasić pomocnik Torino FC 15 Mario Pasalić pomocnik Atalanta Bergamo 18 Luka Ivanusec pomocnik Feyenoord Rotterdam 25 Luka Sucić pomocnik Red Bull Salzburg 26 Martin Baturina pomocnik Dinamo Zagrzeb 9 Andrej Kramarić napastnik TSG Hoffenheim 14 Ivan Perisić napastnik Hajduk Split 16 Ante Budimir napastnik CA Osasuna 17 Bruno Petković napastnik Dinamo Zagrzeb 20 Marko Pjaca napastnik HNK Rijeka 24 Marco Pasalić napastnik HNK Rijeka Skład reprezentacji Włoch na Euro 2024.

Kadra Włoch na Euro 2024

Reprezentację Włoch na Euro 2024 poprowadzi Luciano Spalletti, który w ubiegłym roku niespodziewanie zastąpił Roberto Manciniego. Kapitanem prowadzonej przez niego drużyny jest Gianluigi Donnarumma. W składzie widoczny jest jednak brak snajpera. Wystarczy powiedzieć, że najskuteczniejszym zawodnikiem włoskiego zespołu jest Nicolo Barella, który ma na koncie dziewięć goli.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Gianluigi Donnarumma bramkarz Paris Saint-Germain 12 Guglielmo Vicario bramkarz Tottenham Hotspur 26 Alex Meret bramkarz SSC Napoli 2 Giovanni Di Lorenzo obrońca SSC Napoli 3 Federico Dimarco obrońca Inter Mediolan 4 Alessandro Buongiorno obrońca Torino FC 5 Riccardo Calafiori obrońca Bologna FC 6 Federico Gatti obrońca Juventus FC 13 Matteo Darmian obrońca Inter Mediolan 15 Raoul Bellanova obrońca Torino FC 17 Gianluca Mancini obrońca AS Roma 23 Alessandro Bastoni obrońca Inter Mediolan 24 Andrea Cambiaso obrońca Juventus FC 7 Davide Frattesi pomocnik Inter Mediolan 8 Jorginho pomocnik Arsenal FC 10 Lorenzo Pellegrini pomocnik AS Roma 16 Bryan Cristante pomocnik AS Roma 18 Nicolo Barella pomocnik Inter Mediolan 21 Nicolo Fagioli pomocnik Juventus FC 25 Michael Folorunsho pomocnik Hellas Verona 9 Gianluca Scamacca napastnik Atalanta Bergamo 11 Giacomo Raspadori napastnik SSC Napoli 14 Federico Chiesa napastnik Juventus FC 19 Mateo Retegui napastnik Genoa 20 Mattia Zaccagni napastnik SS Lazio 22 Stephan El Shaarawy napastnik AS Roma Skład reprezentacji Włoch na Euro 2024

Kadra Albanii na Euro 2024

Reprezentacja Albanii na Mistrzostwach Europy zagra po raz drugi w swojej historii. Tym razem do turnieju finałowego awansowała pod wodzą Brazylijczyka Sylvinho. Piłkarzem, który może się pochwalić największą liczbą występów w kadrze (83) jest Elseid Hysaj. Pod bramkę rywali kibice albańskiej drużyny na pewno będą liczyć na skuteczność Rey’a Manaja i Armando Brojy.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Etrit Berisha bramkarz Empoli FC 12 Elhan Kastrati bramkarz AS Cittadella 23 Thomas Strakosha bramkarz Brentford 2 Ivan Balliu obrońca Rayo Vallecano 3 Mario Mitaj obrońca Lokomotiw Moskwa 4 Elseid Hysaj obrońca SS Lazio 5 Arlind Ajeti obrońca CFR Cluj 6 Berat Djimsiti obrońca Atalanta Bergamo 13 Enea Mihaj obrońca FC Famalicao 18 Ardian Ismajli obrońca Empoli FC 24 Marash Kumbulla obrońca US Sassuolo 25 Naser Aliji obrońca FC Voluntari 8 Klaus Gjasula pomocnik SV Darmstadt 98 10 Nedim Bajrami pomocnik US Sassuolo 14 Qazim Laci pomocnik Sparta Praga 16 Medon Berisha pomocnik US Lecce 17 Ernest Muci pomocnik Besiktas Stambuł 20 Ylber Ramadani pomocnik US Lecce 21 Kristjan Asllani pomocnik Inter Mediolan 22 Amir Abrashi pomocnik Grasshopper Zurich 7 Rey Manaj napastnik Sivasspor 9 Jasir Asani napastnik Gwangju FC 11 Armando Broja napastnik Fulham 15 Taulant Seferi napastnik Baniyas SC 19 Mirlind Daku napastnik Rubin Kazań 26 Arber Hoxha napastnik Dinamo Zagrzeb Skład reprezentacji Albanii na Euro 2024

Kadra Słowenii na Euro 2024

Reprezentacja Słowenii dysponuje bardzo doświadczonym zespołem, który będzie chciał sprawić niespodziankę na Euro 2024. Na pierwszy plan w zespole prowadzonym przez Matjaża Keka naturalnie wysuwa się bramkarz Jan Oblak, który pełni również rolę kapitana.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Jan Oblak bramkarz Atletico Madryt 12 Vid Belec bramkarz APOEL Nikozja 16 Igor Vekić bramkarz Vejle BK 2 Żan Karnicnik obrońca NK Celje 3 Jure Balkovec obrońca Alanyaspor 4 Miha Blazic obrońca Lech Poznań 6 Jaka Bijol obrońca Udinese Calcio 13 Erik Janza obrońca Górnik Zabrze 20 Petar Stojanović obrońca UC Sampdoria 21 Vanja Drkusić obrońca PFK Soczi 23 David Brekalo obrońca Orlandi City 5 Jon Gorenc Stanković pomocnik Sturm Graz 7 Benjamin Verbic pomocnik Panathinaikos 8 Sandi Lovrić pomocnik Udinese Calcio 10 Timi Max Elsnik pomocnik Olimpija Ljubljana 14 Jasmin Kurtić pomocnik FC Sudtirol 15 Tomi Horvat pomocnik Sturm Graz 22 Adam Gnezda Cerin pomocnik Panathinaikos 24 Nino Żugelj pomocnik FK Bodo/Glimt 25 Adrian Zeljković pomocnik Spartak Trnawa 9 Andraz Sporar napastnik Panathinaikos 11 Benjamin Sesko napastnik RB Lipsk 17 Jan Mlakar napastnik Pisa SC 18 Żan Vipotnik napastnik Girondins Bordeaux 19 Żan Celar napastnik FC Lugano 26 Josip Ilicić napastnik NK Maribor Skład reprezentacji Słowenii na Euro 2024.

Kadra Danii na Euro 2024

Reprezentacja Danii dysponować będzie na Mistrzostwach Europy bardzo solidnym i doświadczonym składem. Kapitanem drużyny prowadzonej przez Kaspera Hjulmanda jest Simon Kjaer, który ma na koncie 131 występów w kadrze. W “klubie stu” znajdują się również Christian Eriksen i Kasper Schmeichel.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Kasper Schmeichel bramkarz Anderlecht 16 Mads Hermansen bramkarz Leicester City 22 Frederik Ronnow bramkarz Union Berlin 2 Joachim Andersen obrońca Crystal Palace 3 Jannik Vestergaard obrońca Leicester City 4 Simon Kjær obrońca AC Milan 5 Joakim Mæhle obrońca VfL Wolfsburg 6 Andreas Christensen obrońca FC Barcelona 13 Mathias Jorgensen obrońca Brentford 17 Victor Kristiansen obrońca Bologna FC 18 Alexander Bah obrońca Benfica Lizbona 25 Rasmus Kristensen obrońca AS Roma 7 Mathias Jensen pomocnik Brentford 8 Thomas Delaney pomocnik Anderlecht 10 Christian Eriksen pomocnik Manchester United 15 Christian Norgaard pomocnik Brentford 21 Morten Hjulmand pomocnik Sporting Lizbona 23 Pierre-Emile Hojbjerg pomocnik Tottenham Hotspur 9 Rasmus Hojlund napastnik Manchester United 11 Andreas Skov Olsen napastnik Club Brugge 12 Kasper Dolberg napastnik Anderlecht 14 Mikkel Damsgaard napastnik Brentford 19 Jonas Wind napastnik VfL Wolfsburg 20 Yussuf Poulsen napastnik RB Lipsk 24 Anders Dreyer napastnik Anderlecht 26 Jacob Bruun Larsen napastnik TSG Hoffenheim Skład reprezentacji Danii na Euro 2024

Kadra Serbii na Euro 2024

Reprezentacja Serbii na Euro 2024 celuje przynajmniej w awans do 1/8 finału. Pomóc ma w tym jej między innymi doświadczenie takich zawodników jak Dusan Tadić i Aleksandar Mitrović, którzy łącznie na swoim koncie mają 79 bramek w kadrze. Podobnie jak podczas ostatnich mistrzostw świata selekcjonerem zespołu jest Vladimir Stojković.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Predrag Rajković bramkarz Real Mallorca 12 Djorde Petrović bramkarz Chelsea FC 23 Vanja Milinković-Savić bramkarz Torino FC 2 Strahinja Pavlović obrońca Red Bull Salzburg 3 Nemanja Stojić obrońca TSC Backa Topola 4 Nikola Milenković obrońca ACF Fiorentina 13 Milos Veljković obrońca Werder Brema 15 Srdan Babić obrońca Spartak Moskwa 24 Uros Spajić obrońca Crvena zvezda 5 Nemanja Maksimović pomocnik Getafe CF 6 Nemanja Gudelj pomocnik Sevilla FC 10 Dusan Tadić pomocnik Fenerbahce Stambuł 11 Filip Kostić pomocnik Juventus FC 14 Andrija Żivković pomocnik PAOK FC 16 Srdan Mijailović pomocnik Crvena zvezda 17 Ivan Ilić pomocnik Torino FC 19 Lazar Samardzić pomocnik Udinese Calcio 20 Sergej Milinković-Savić pomocnik Al-Hilal 21 Mijat Gaćinović pomocnik AEK Ateny 22 Sasa Lukić pomocnik Fulham 25 Filip Mladenović pomocnik Panathinaikos 26 Veljko Birmancević pomocnik Sparta Praga 7 Dusan Vlahović napastnik Juventus FC 8 Luka Jović napastnik AC Milan 9 Aleksandar Mitrović napastnik Al-Hilal 18 Petar Ratkov napastnik Red Bull Salzburg Skład reprezentacji Serbii na Euro 2024

Kadra Anglii na Euro 2024

Reprezentacja Anglii to naturalny kandydat do medalu Mistrzostw Europy. Powołania Garetha Soutghate’a wzbudziło sporo kontrowersji, bowiem pominął przy nim między innymi Jacka Grealisha. Anglicy dysponują jednak drużyną o ogromnym potencjale, co potwierdzają między innymi nazwiska Jude’a Bellinghama czy Cole’a Palmera. Kapitanem zespołu jest oczywiście Harry Kane.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Jordan Pickford bramkarz Everton 13 Aaron Ramsdale bramkarz Arsenal FC 23 Dean Henderson bramkarz Crystal Palace 2 Kyle Walker obrońca Manchester City 3 Luke Shaw obrońca Manchester United 5 John Stones obrońca Manchester City 6 Marc Guehi obrońca Crystal Palace 12 Kieran Trippier obrońca Newcastle United 14 Ezri Konsa obrońca Aston Villa 15 Lewis Dunk obrońca Brighton & Hove Albion 22 Joe Gomez obrońca Liverpool FC 4 Declan Rice pomocnik Arsenal FC 8 Trent Alexander-Arnold pomocnik Liverpool FC 10 Jude Bellingham pomocnik Real Madryt 16 Conor Gallagher pomocnik Chelsea FC 25 Adam Wharton pomocnik Crystal Palace 26 Kobbie Mainoo pomocnik Manchester United 7 Bukayo Saka napastnik Arsenal FC 9 Harry Kane napastnik Bayern Monachium 11 Phil Foden napastnik Manchester City 17 Ivan Toney napastnik Brentford 18 Anthony Gordon napastnik Newcastle United 19 Ollie Watkins napastnik Aston Villa 20 Jarrod Bowen napastnik West Ham United 21 Eberechi Eze napastnik Crystal Palace 24 Cole Palmer napastnik Chelsea FC Skład reprezentacji Anglii na Euro 2024.

Kadra Polski na Euro 2024

Reprezentacja Polski do finałów Mistrzostw Europy przystąpi z kadrą, w której ma większych niespodzianek. Michał Probierz postawił na sprawdzonych przez siebie zawodników. Tuż przed Euro 2024 szanse na powołanie z powodu kontuzji stracił Arkadiusz Milik.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Wojciech Szczęsny bramkarz Juventus FC 12 Łukasz Skorupski bramkarz Bologna FC 22 Marcin Bułka bramkarz OGC Nice 2 Bartosz Salamon obrońca Lech Poznań 3 Paweł Dawidowicz obrońca Hellas Verona 4 Sebastian Walukiewicz obrońca Empoli FC 5 Jan Bednarek obrońca Southampton 14 Jakub Kiwior obrońca Arsenal FC 15 Tymoteusz Puchacz obrońca 1. FC Kaiserslautern 18 Bartosz Bereszyński obrońca Empoli FC 6 Jakub Piotrowski pomocnik Łudogorec Razgrad 8 Jakub Moder pomocnik Brighton & Hove Albion 10 Piotr Zieliński pomocnik SSC Napoli 11 Kamil Grosicki pomocnik Pogoń Szczecin 13 Taras Romanczuk pomocnik Jagiellonia Białystok 17 Damian Szymański pomocnik AEK Ateny 19 Przemysław Frankowski pomocnik RC Lens 20 Sebastian Szymański pomocnik Fenerbahce Stambuł 21 Nicola Zalewski pomocnik AS Roma 24 Bartosz Slisz pomocnik Atlanta United 25 Michał Skoraś pomocnik Club Brugge 26 Kacper Urbański pomocnik Bologna FC 7 Karol Świderski napastnik Hellas Verona 9 Robert Lewandowski napastnik FC Barcelona 16 Adam Buksa napastnik Antalyaspor 23 Krzysztof Piątek napastnik Istanbul Basaksehir Skład reprezentacji Polski na Euro 2024

Kadra Holandii na Euro 2024

Reprezentacja Holandii jest jednym z faworytów grupy D Euro 2024. Ronald Koeman powołał na turniej najbardziej doświadczonym zawodników z Virgilem van Dijkiem na czele. Miano najskuteczniejszego zawodnika drużyny zachowuje Memphis Depay, który do bramki rywali w pomarańczowej koszulce trafiał 44 razy.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Bart Verbruggen bramkarz Brighton & Hove Albion 13 Justin Bijlow bramkarz Feyenoord Rotterdam 23 Mark Flekken bramkarz Brentford 2 Lutsharel Geertruida obrońca Feyenoord Rotterdam 3 Matthijs de Ligt obrońca Bayern Monachium 4 Virgil van Dijk obrońca Liverpool FC 5 Nathan Ake obrońca Manchester City 6 Stefan de Vrij obrońca Inter Mediolan 15 Micky van de Ven obrońca Tottenham Hotspur 17 Daley Blind obrońca Girona FC 21 Ian Maatsen obrońca Borussia Dortmund 7 Xavi Simons pomocnik RB Lipsk 8 Georginio Wijnaldum pomocnik Al-Ettifaq FC 12 Jeremie Frimpong pomocnik Bayer Leverkusen 14 Tijjani Reijnders pomocnik AC Milan 16 Joey Veerman pomocnik PSV Eindhoven 22 Denzel Dumfries pomocnik Inter Mediolan 24 Jerdy Schouten pomocnik PSV Eindhoven 26 Ryan Gravenberch pomocnik Liverpool FC 9 Wout Weghorst napastnik TSG Hoffenheim 10 Memphis Depay napastnik Atletico Madryt 11 Cody Gakpo napastnik Liverpool FC 18 Donyell Malen napastnik Borussia Dortmund 19 Brian Brobbey napastnik Ajax Amsterdam 20 Joshua Zirkzee napastnik FC Bologna 25 Steven Bergwijn napastnik Ajax Amsterdam Skład reprezentacji Holandii na Euro 2024

Kadra Austrii na Euro 2024

Reprezentacja Austrii prawdopodobnie będzie bezpośrednim rywalem Polski w walce o awans do fazy pucharowej z grupy D. Selekcjonerem austriackiego zespołu jest bardzo doświadczony Ralf Rangnick, który również postawił na doświadczenie. Pod tym względem przoduje Marko Arnautović, który ma na koncie 111 występów i 36 bramek.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Heinz Lindner bramkarz Royale Union Saint-Gilloise 12 Niklas Hedl bramkarz Rapid Wiedeń 13 Patrick Pentz bramkarz Brondby IF 2 Maximilian Wöber obrońca Borussia M’gladbach 3 Gernot Trauner obrońca Feyenoord Rotterdam 4 Kevin Danso obrońca RC Lens 5 Stefan Posch obrońca Bologna FC 14 Leopold Querfeld obrońca Rapid Wiedeń 15 Philipp Lienhart obrońca SC Freiburg 16 Phillipp Mwene obrońca FSV Mainz 21 Flavius Daniliuc obrońca Red Bull Salzburg 6 Nicolas Seiwald pomocnik RB Lipsk 8 Alexander Prass pomocnik Sturm Graz 9 Marcel Sabitzer pomocnik Borussia Dortmund 10 Florian Grillitsch pomocnik TSG Hoffenheim 17 Florian Kainz pomocnik 1. FC Köln 18 Romano Schmid pomocnik Werder Brema 19 Christoph Baumgartner pomocnik RB Lipsk 20 Konrad Laimer pomocnik Bayern Monachium 22 Matthias Seidl pomocnik Rapid Wiedeń 23 Patrick Wimmer pomocnik VfL Wolfsburg 26 Marco Grull pomocnik Rapid Wiedeń 7 Marko Arnautović napastnik Inter Mediolan 11 Michael Gregoritsch napastnik SC Freiburg 24 Andreas Weimann napastnik West Bromwich Albion 25 Maximilian Entrup napastnik TSV Hartberg Skład reprezentacji Austrii na Euro 2024

Kadra Francji na Euro 2024

Reprezentacja Francji to główny faworyt do zdobycia złotego medalu. Didier Deschamps dysponuje niesamowicie mocnym zespołem o ogromnej sile ofensywnej. Wystarczy tutaj wymienić nazwiska takich piłkarzy jak Kylian Mbappe, Antoine Griezmann czy Olivier Giroud. Trójkolorowi również w innych formacjach dysponują zawodnikami światowej klasy.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Brice Samba bramkarz RC Lens 16 Mike Maignan bramkarz AC Milan 23 Alphonse Areola bramkarz West Ham United 2 Benjamin Pavard obrońca Inter Mediolan 3 Ferland Mendy obrońca Real Madryt 4 Dayot Upamecano obrońca Bayern Monachium 5 Jules Kounde obrońca FC Barcelona 17 William Saliba obrońca Arsenal FC 21 Jonathan Clauss obrońca Olympique Marsylia 22 Theo Hernandez obrońca AC Milan 24 Ibrahima Konate obrońca Liverpool FC 6 Eduardo Camavinga pomocnik Real Madryt 7 Antoine Griezmann pomocnik Atletico Madryt 8 Aurelien Tchouameni pomocnik Real Madryt 13 N’Golo Kante pomocnik Al-Ittihad Club 14 Adrien Rabiot pomocnik Juventus FC 18 Warren Zaïre-Emery pomocnik Paris Saint-Germain 19 Youssouf Fofana pomocnik AS Monaco 9 Olivier Giroud napastnik AC Milan 10 Kylian Mbappe napastnik Paris Saint-Germain 11 Ousmane Dembele napastnik Paris Saint-Germain 12 Randal Kolo Muani napastnik Paris Saint-Germain 15 Marcus Thuram napastnik Inter Mediolan 20 Kingsley Coman napastnik Bayern Monachium 25 Bradley Barcola napastnik Paris Saint-Germain Skład reprezentacji Francji na Euro 2024

Kadra Belgii na Euro 2024

Reprezentacja Belgii po raz kolejny do dużego turnieju przystąpi z dużymi nadziejami. Na Euro 2024 Belgowie zagrają bez Thibaut Courtois, którego Domenico Tedesco nie zdecydował się zabrać do Niemiec. W kadrze nie zabrakło natomiast miejsca dla Romelu Lukaku czy Kevina De Bruyne.

nr imię i nazwisko pomocnik klub 1 Koen Casteels bramkarz VfL Wolfsburg 12 Thomas Kaminski bramkarz Luton Town 13 Matz Sels bramkarz Nottingham Forest 2 Zeno Debast obrońca Anderlecht 3 Arthur Theate obrońca Stade Rennes 4 Wout Faes obrońca Leicester City 5 Jan Vertonghen obrońca Anderlecht 6 Axel Witsel obrońca Atletico Madryt 15 Thomas Meunier obrońca Trabzonspor 21 Timothy Castagne obrońca Fulham 25 Maxim De Cuyper obrońca Club Brugge 7 Kevin De Bruyne pomocnik Manchester City 8 Youri Tielemans pomocnik Aston Villa 11 Yannick Carrasco pomocnik Al-Shabab 16 Aster Vranckx pomocnik VfL Wolfsburg 18 Orel Mangala pomocnik Olympique Lyon 23 Arthur Vermeeren pomocnik Atletico Madryt 24 Amadou Onana pomocnik Everton 9 Leandro Trossard napastnik Arsenal FC 10 Romelu Lukaku napastnik AS Roma 14 Dodi Lukebakio napastnik Sevilla FC 17 Charles De Ketelaere napastnik Atalanta Bergamo 19 Johan Bakayoko napastnik PSV Eindhoven 20 Lois Openda napastnik RB Lipsk 22 Jeremy Doku napastnik Manchester City Skład reprezentacji Belgii na Euro 2024

Kadra Słowacji na Euro 2024

Dla reprezentacji Słowacji dużym sukcesem na Euro 2024 będzie awans do fazy pucharowej. Drużynę prowadzoną przez Franesco Calzonę mają do tego poprowadzić tacy piłkarze jak Stanislav Lobotka, Milan Skriniar czy Juraj Kucka

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Martin Dubravka bramkarz Newcastle United 12 Marek Rodak bramkarz Fulham 23 Henrich Ravas bramkarz New England Revolution 2 Peter Pekarik obrońca Hertha Berlin 3 Denis Vavro obrońca FC Kopenhaga 4 Adam Obert obrońca Cagliari Calcio 6 Norbert Gyömber obrońca US Salernitana 14 Milan Skriniar obrońca Paris Saint-Germain 15 Vernon De Marco obrońca Hatta Club 16 David Hancko obrońca Feyenoord Rotterdam 25 Sebastian Kosa obrońca Spartak Trnawa 5 Tomas Rigo pomocnik Banik Ostrawa 8 Ondrej Duda pomocnik Hellas Verona 11 Laszlo Benes pomocnik Hamburger SV 13 Patrik Hrosovsky pomocnik Racing Genk 19 Juraj Kucka pomocnik Slovan Bratysława 21 Matus Bero pomocnik VfL Bochum 22 Stanislav Lobotka pomocnik SSC Napoli 7 Tomas Suslov napastnik Hellas Verona 9 Robert Bozenik napastnik Boavista FC 10 Lubomir Tupta napastnik Slovan Liberec 17 Lukas Haraslin napastnik Sparta Praga 18 David Strelec napastnik Slovan Bratysława 20 David Duris napastnik Ascoli Calcio 24 Leo Sauer napastnik Feyenoord Rotterdam 26 Ivan Schranz napastnik Slavia Praga Skład reprezentacji Słowacji na Euro 2024

Kadra Rumunii na Euro 2024

Reprezentacja Rumunii nie ma swoich szeregach wielkich gwiazd. Najbardziej rozpoznawalnym na ten moment zawodnikiem tego zespołu jest Radu Dragusin, który w ostatnim sezonie występował w Tottenhamie Hotspur. W kadrze drużyny prowadzonej przed Edwarda Iordanescu znajduje się również piłkarz Rakowa Częstochowa Bogdan Racovitan.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Florin Nitz bramkarz Gaziantep FK 12 Horatiu Moldovan bramkarz Atletico Madryt 16 Stefan Tarnovanu bramkarz FCSB 2 Andrei Ratiu obrońca Rayo Vallecano 3 Radu Dragusin obrońca Tottenham Hotspur 4 Adrian Rus obrońca Pafos FC 5 Ionut Nedelcearu obrońca Palermo FC 11 Nicusor Bancu obrońca Universitatea Craiova 15 Andrei Burca obrońca Al-Okhdood Club 22 Vasile Mogos obrońca CFR Cluj 24 Bogdan Racovitan obrońca Raków Częstochowa 6 Marius Marin pomocnik Pisa SC 8 Alexandru Cicaldau pomocnik Konyaspor 10 Ianis Hagi pomocnik Deportivo Alaves 13 Valentin Mihaila pomocnik Parma Calcio 14 Darius Olaru pomocnik FCSB 17 Florinel Coman pomocnik FCSB 18 Razvan Marin pomocnik Empoli FC 20 Dennis Man pomocnik Parma Calcio 21 Nicolae Stanciu pomocnik Damac FC 23 Deian Sorescu pomocnik Gaziantep FK 26 Adrian Sut pomocnik FCSB 7 Denis Alibec napastnik Muaither SC 9 George Puscas napastnik SSC Bari 19 Denis Dragus napastnik Gaziantep FK 25 Daniel Birligea napastnik CFR Cluj Skład reprezentacji Rumunii na Euro 2024

Kadra Ukrainy na Euro 2024

Reprezentację Ukrainy na Euro 2024 wprowadził Serhij Rebrow. Ukraińcy dysponują bardzo ciekawą kadrą, w której nie brakuje znanych nazwisk. Uwagę należy przede wszystkim zwrócić na króla strzelców La Liga Artema Dowbyka czy utalentowanego Mychajło Mudryka.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Heorhij Buszczan bramkarz Dynamo Kijów 12 Anatolij Trubin bramkarz Benfica Lizbona 23 Andrij Łunin bramkarz Real Madryt 2 Juchym Konopla obrońca Szachtar Donieck 3 Ołeksandr Swatok obrońca SK Dnipro-1 4 Maksym Tałowierow obrońca LASK Linz 13 Illa Zabarny obrońca Bournemouth 16 Witalij Mykołenko obrońca Everton 17 Ołeksandr Zinczenko obrońca Arsenal FC 21 Wałerij Bondar obrońca Szachtar Donieck 22 Mykoła Matwijenko obrońca Szachtar Donieck 24 Ołeksandr Tymczyk obrońca Dynamo Kijów 26 Bohdan Mychajliczenko obrońca Polissia Żytomierz 5 Serhij Sydorczuk pomocnik KVC Westerlo 6 Taras Stepanenko pomocnik Szachtar Donieck 8 Rusłan Malinowski pomocnik Genoa 14 Heorhij Sudakow pomocnik Szachtar Donieck 18 Wołodymyr Brazko pomocnik Dynamo Kijów 19 Mykoła Szaparenko pomocnik Dynamo Kijów 7 Andrij Jarmołenko napastnik Dynamo Kijów 9 Roman Jaremczuk napastnik Valencia CF 10 Mychajło Mudryk napastnik Chelsea FC 11 Artem Dowbyk napastnik Girona FC 15 Wiktor Cyhankow napastnik Girona FC 20 Ołeksandr Zubkow napastnik Szachtar Donieck 25 Władysław Wanat napastnik Dynamo Kijów Skład reprezentacji Ukrainy na Euro 2024

Kadra Turcji na Euro 2024

Największą gwiazdą reprezentacji Turcji jest niewątpliwie Hakan Calhanoglu, który ma na swoim koncie 84 występy i 18 bramek. Kibice drużyny prowadzonej przez Vincenzo Montellę liczą również na błysk utalentowanego Ardy Gulera, który w ostatnim sezonie kilkakrotnie pokazał się z badzo dobrej strony w barwach Realu Madryt.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Mert Gunok bramkarz Besiktas Stambuł 12 Altay Bayindir bramkarz Manchester United 23 Ugurcan Cakir bramkarz Trabzonspor 2 Zeki Celik obrońca AS Roma 3 Merih Demiral obrońca Al-Ahli 4 Samet Akaydin obrońca Panathinaikos 13 Ahmetcan Kaplan obrońca Ajax Amsterdam 14 Abdulkerim Bardakci obrońca Galatasaray Stambuł 18 Mert Muldur obrońca Fenerbahce Stambuł 20 Ferdi Kadioglu obrońca Fenerbahce Stambuł 5 Okay Yokuslu pomocnik West Bromwich Albion 6 Orkun Kökcu pomocnik Benfica Lizbona 10 Hakan Calhanoglu pomocnik Inter Mediolan 15 Salih Özcan pomocnik Borussia Dortmund 16 İsmail Yuksek pomocnik Fenerbahce Stambuł 22 Kaan Ayhan pomocnik Galatasaray Stambuł 7 Kerem Akturkoglu napastnik Galatasaray Stambuł 8 Arda Guler napastnik Real Madryt 9 Cenk Tosun napastnik Besiktas Stambuł 11 Yusuf Yazici napastnik Lille OSC 17 İrfan Kahveci napastnik Fenerbahce Stambuł 19 Kenan Yildiz napastnik Juventus FC 21 Baris Alper Yilmaz napastnik Galatasaray Stambuł 24 Semih Kilicsoy napastnik Besiktas Stambuł 25 Yunus Akgun napastnik Leicester City 26 Bertug Yildirim napastnik Stade Rennes Skład reprezentacji Turcji na Euro 2024

Kadra Gruzji na Euro 2024

Reprezentacja Gruzji to absolutny debiutant na Mistrzostwach Europy. Drużyna pierwszy awans na duży turniej wywalczyła pod wodzą Francuza Willy’ego Sagnola. Niekwestionowaną gwiazdą gruzińskiego zespołu jest Chwicza Kwaracchelia.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Giorgi Loria bramkarz Dinamo Tbilisi 12 Luka Gugeszaszwili bramkarz Qarabag FK 25 Giorgi Mamardaszwili bramkarz Valencia CF 2 Otar Kakabadze obrońca Cracovia 3 Lasza Dwali obrońca APOEL Nikozja 4 Guram Kaszia obrońca Slovan Bratysława 5 Solomon Kwirkwelia obrońca Al-Okhdood Club 13 Giorgi Goczoleiszwili obrońca Szachtar Donieck 14 Luka Loczoszwili obrońca US Cremonese 15 Giorgi Gwelesiani obrońca Persepolis FC 24 Dzemal Tabidze obrońca Panetolikos 6 Giorgi Koczoraszwili pomocnik Levante UD 10 Giorgi Czakwetadze pomocnik Watford 16 Nika Kwekweskiri pomocnik Lech Poznań 17 Otar Kiteiszwili pomocnik Sturm Graz 18 Sandro Altunaszwili pomocnik Wolfsberger AC 20 Anzor Mekwabiszwili pomocnik Universitatea Craiova 26 Gabriel Sigua pomocnik FC Basel 7 Chwicza Kwaracchelia napastnik SSC Napoli 8 Budu Ziwziwadze napastnik Karlsruher SC 9 Zuriko Dawitaszwili napastnik Girondins Bordeaux 11 Giorgi Kwilitaia napastnik APOEL Nikozja 19 Lewan Szengelia napastnik Panetolikos 21 Giorgi Citaiszwili napastnik Dinamo Batumi 22 Georges Mikautadze napastnik FC Metz 23 Saba Lobzanidze napastnik Atlanta United Skład reprezentacji Gruzji na Euro 2024

Kadra Portugalii na Euro 2024

Reprezentację Portugalii do sukcesu na Euro 2024 ma po raz kolejny poprowadzić Cristiano Ronaldo. 39-latek pozostaje bardzo ważnym zawodnikiem zespołu prowadzonego aktualnie przez Roberto Martineza. Na Euro 2024 Ronaldo będzie chciał poprawić swój imponujący dorobek w kadrze, który obecnie wynosi 206 meczów i 128 bramek.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Rui Patricio bramkarz AS Roma 12 Jose Sa bramkarz Wolverhampton Wanderers 22 Diogo Costa bramkarz FC Porto 2 Nelson Semedo obrońca Wolverhampton Wanderers 3 Pepe obrońca FC Porto 4 Ruben Dias obrońca Manchester City 5 Diogo Dalot obrońca Manchester United 13 Danilo Pereira obrońca Paris Saint-Germain 14 Goncalo Inacio obrońca Sporting Lizbona 19 Nuno Mendes obrońca Paris Saint-Germain 20 Joao Cancelo obrońca FC Barcelona 24 Antonio Silva obrońca Benfica Lizbona 6 Joao Palhinha pomocnik Fulham 8 Bruno Fernandes pomocnik Manchester United 15 Joao Neves pomocnik Benfica Lizbona 16 Matheus Nunes pomocnik Manchester City 18 Ruben Neves pomocnik Al-Hilal 23 Vitinha pomocnik Paris Saint-Germain 7 Cristiano Ronaldo napastnik Al-Nassr 9 Goncalo Ramos napastnik Paris Saint-Germain 10 Bernardo Silva napastnik Manchester City 11 Joao Felix napastnik FC Barcelona 17 Rafael Leao napastnik AC Milan 21 Diogo Jota napastnik Liverpool FC 25 Pedro Neto napastnik Wolverhampton Wanderers 26 Francisco Conceicao napastnik FC Porto Skład reprezentacji Portgualii na Euro 2024

Kadra Czech na Euro 2024

Reprezentację Czech na Euro 2024 poprowadził Ivan Hasek, który posadę selekcjonera niespodziewanie objął na początku tego roku. Najważniejszymi zawodnikami naszych południowych sąsiadów są Tomas Soucek i Patrik Schick.

nr imię i nazwisko pozycja klub 1 Jindrich Stanek bramkarz Slavia Praga 16 Matej Kovar bramkarz Bayer Leverkusen 23 Vitezslav Jaros bramkarz Sturm Graz 2 David Zima obrońca Slavia Praga 3 Tomas Holes obrońca Slavia Praga 4 Robin Hranac obrońca Viktoria Pilzno 5 Vladimir Coufal obrońca West Ham United 6 Martin Vitik obrońca Sparta Praga 12 David Doudera obrońca Slavia Praga 15 David Jurasek obrońca TSG Hoffenheim 18 Ladislav Krejci obrońca Sparta Praga 24 Tomas Vlcek obrońca Slavia Praga 7 Antonin Barak pomocnik ACF Fiorentina 14 Lukas Provod pomocnik Slavia Praga 17 Vaclav Cerny pomocnik VfL Wolfsburg 20 Ondrej Lingr pomocnik Feyenoord Rotterdam 21 Lukas Cerv pomocnik Viktoria Pilzno 22 Tomas Soucek pomocnik West Ham United 25 Pavel Sulc pomocnik Viktoria Pilzno 26 Matej Jurasek pomocnik Slavia Praga 9 Adam Hlozek napastnik Bayer Leverkusen 10 Patrik Schick napastnik Bayer Leverkusen 11 Jan Kuchta napastnik Sparta Praga 13 Mojmir Chytil napastnik Slavia Praga 19 Tomas Chory napastnik Viktoria Pilzno Skład reprezentacji Czech na Euro 2024