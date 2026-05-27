Korona Kielce zatrzymała pomocnika. Zapadła ważna decyzja

Martin Remacle na dłużej w Koronie

Korona Kielce do samego końca sezonu walczyła o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Kluczowe okazało się zwycięstwo nad Widzewem Łódź (1:0), które ostatecznie zapewniło Żółto-Czerwonym pozostanie w lidze. Drużyna z Kielc zakończyła sezon na 11. miejscu w tabeli.

Na Gali Ekstraklasy Xavier Dziekoński odebrał nagrodę dla najlepszego bramkarza sezonu. To potwierdzenie rosnącej formy golkipera i ważnej roli w zespole. Kielecki klub przekazał istotną informację dotyczącą przyszłości pomocnika. Korona poinformowała, że Martin Remacle przedłużył kontrakt do czerwca 2028 roku.

29-letni Belg trafił do Kielc latem 2023 roku z FC Botosani. W barwach Korony rozegrał już 104 spotkania, w których zdobył 15 bramek. Serwis Transfermarkt.de wycenia defensywnego pomocnika na 800 tysięcy euro. W Kielcach nie ukrywają, że zatrzymanie takiego zawodnika to istotny ruch. Sam zawodnik nie kryje zadowolenia z pozostania w klubie.

— Korona Kielce (@Korona_Kielce) May 26, 2026

– Bardzo cieszę się z tego, że zostaję w Koronie i będę kontynuował swoje życie w Kielcach. Utożsamiam się z tym klubem i jest to jeden z powodów mojej decyzji. Wierzę w projekt, który jest tutaj realizowany – zaznaczył Remacle.