Barcelona dogadała wielki transfer! Sensacyjny ruch już blisko

FC Barcelona jest o krok od sfinalizowania pierwszego transferu na sezon 2026/2027. Jak informuje El Chiringuito TV, ustalono warunki transkacji Anthony'ego Gordona. Newcastle przyjęło ofertę.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Anthony Gordon zostanie nowym piłkarzem FC Barcelony

Szokujące informacje docierają w ostatnich dniach z Hiszpanii w kontekście transferów, jakie planuje FC Barcelona. Do tej pory wydawało się, że zdecydowanie większą część budżetu pochłonie nowy napastnik. Okazuje się jednak, że może być zupełnie inaczej, ponieważ o krok od klubu jest gwiazda Premier League. Wszyscy topowi dziennikarze łączą z Blaugraną reprezentanta Anglii – Anthony’ego Gordona.

Najnowsze wieści stacji El Chiringuito TV sugerują, że transfer powinien zostać sfinalizowany lada moment. Jose Alvarez poinformował, że wszystkie szczegóły transakcji zostały uzgodnione. Newcastle ma przyjąć ofertę Barcelony w ciągu najbliższych godzin.

Trudno przewidzieć, ile Duma Katalonii zapłaci za piłkarza. Na ten moment żadne ze źródeł nie odważyło się rzucić konkretnych kwot. Można jedynie opierać się mniej więcej na wycenie 25-latka. Portal Transfermakt szacuje jego wartość na 60 milionów euro. The Magpies ściągając Anthony’ego Gordona zimą 2023 roku z Evertonu, zapłacili za niego ok. 45 milionów euro.

Bieżący sezon może nie był najlepszy w wykonaniu Gordona, ale ogólnie daleki od oczekiwań rok miał sam klub. Reprezentant Anglii łącznie w 46 meczach zdobył 17 bramek i zanotował 5 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku.