FC Barcelona usłyszała jasny komunikat. Chelsea nie zostawiła złudzeń

FC Barcelona usłyszała od Chelsea stanowcze "nie" w sprawie Joao Pedro. Londyński klub nie zamierza negocjować transferu Brazylijczyka tego lata, mimo zainteresowania.

FC Barcelona ruszyła po hit Premier League. Chelsea powiedziała „stop”

FC Barcelona od kilku tygodni analizuje rynek napastników i szuka zawodnika, który mógłby wzmocnić ofensywę drużyny Hansiego Flicka. Jednym z nazwisk, które pojawiły się na liście życzeń klubu z Camp Nou, był Joao Pedro. Wszystko wskazuje jednak na to, że temat transferu 23-letniego Brazylijczyka został bardzo szybko zamknięty przez Chelsea.

Jak poinformował Fabrizio Romano na X, władze londyńskiego klubu jasno przekazały Barcelonie, że nie zamierzają prowadzić żadnych rozmów dotyczących sprzedaży swojego napastnika. Według włoskiego dziennikarza The Blues nie tylko odrzucają możliwość negocjacji, ale traktują Joao Pedro jako jednego z kluczowych zawodników projektu budowanego na kolejne sezony.

Chelsea nie pozostawia więc Barcelonie żadnej przestrzeni do działania, niezależnie od potencjalnej oferty finansowej. Angielski klub uważa, że Brazylijczyk ma odegrać bardzo ważną rolę w drużynie i dlatego nie bierze pod uwagę jego odejścia już po roku od transferu z Brighton & Hove Albion.

Joao Pedro trafił na Stamford Bridge w trakcie ostatniego letniego okna transferowego. Chelsea związała się z nim długoterminową umową obowiązującą do czerwca 2033 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję negocjacyjną Londyńczyków. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 75 milionów euro.