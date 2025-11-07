Hiszpania zagra z Argentyną. Oto data i miejsce Finalissimy

23:05, 7. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Marca

Hiszpania kontra Argentyna to starcie mistrzów Europy ze zwycięzcami Copa America. Finalissima 2026 została zaplanowana. Marca ujawnia szczegóły.

Finalissima 2022
NurPhoto SRL/ Alamy Na zdjęciu: Finalissima 2022

Hiszpania – Argentyna: Finalissima 2026 w marcu

W 2026 roku odbędzie się kolejna edycja Finalissimy, czyli pojedynku najlepszej drużyny Starego Kontynentu z ekipą, która wygrała mistrzostwa Ameryki Południowej. W 2022 roku na Wembley Argentyna pokonała 3:0 reprezentację Włoch.

Albicelestes znowu staną przed szansą na podniesienie tego trofeum. Tym naprzeciw nich stanie Hiszpania. Marca zdradziła, że starcie drużyny Leo Messiego ze złotymi medalistami Euro 2024 odbędzie się 27 marca. Ten mecz miał zostać zorganizowany jeszcze w 2025 roku, jednak „reprezentacyjne obowiązki” (Liga Narodów i eliminacje do MŚ 2026) obu zespołów ostatecznie uniemożliwiły realizację tego planu.

Poznaliśmy także arenę Finalissimy 2026. Argentyna i Hiszpania zmierzą się na Lusail Stadium w Katarze. To jedna z aren MŚ 2022. Tutaj rozegrano między innymi finał, w którym podopieczni Lionela Scaloniego pokonali Francję.

