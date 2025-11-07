NurPhoto SRL/ Alamy Na zdjęciu: Finalissima 2022

Hiszpania – Argentyna: Finalissima 2026 w marcu

W 2026 roku odbędzie się kolejna edycja Finalissimy, czyli pojedynku najlepszej drużyny Starego Kontynentu z ekipą, która wygrała mistrzostwa Ameryki Południowej. W 2022 roku na Wembley Argentyna pokonała 3:0 reprezentację Włoch.

Albicelestes znowu staną przed szansą na podniesienie tego trofeum. Tym naprzeciw nich stanie Hiszpania. Marca zdradziła, że starcie drużyny Leo Messiego ze złotymi medalistami Euro 2024 odbędzie się 27 marca. Ten mecz miał zostać zorganizowany jeszcze w 2025 roku, jednak „reprezentacyjne obowiązki” (Liga Narodów i eliminacje do MŚ 2026) obu zespołów ostatecznie uniemożliwiły realizację tego planu.

Poznaliśmy także arenę Finalissimy 2026. Argentyna i Hiszpania zmierzą się na Lusail Stadium w Katarze. To jedna z aren MŚ 2022. Tutaj rozegrano między innymi finał, w którym podopieczni Lionela Scaloniego pokonali Francję.