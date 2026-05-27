Arsenal rusza po gwiazdę Premier League. Transfer może kosztować fortunę

Arsenal chce wzmocnić ofensywę przed kolejnym sezonem. Na celowniku mistrzów Anglii znalazł się Morgan Rogers, ale ewentualny transfer może oznaczać gigantyczny wydatek.

Według informacji talkSPORT Arsenal zamierza mocniej przyspieszyć działania dotyczące pozyskania Morgana Rogersa z Aston Villi. Londyński klub miał już przeprowadzić wstępne rozmowy z otoczeniem zawodnika i szykuje się do walki o podpis reprezentanta Anglii.

23-letni ofensywny piłkarz ma za sobą bardzo udany sezon. Rogers zdobył 14 bramek i zanotował 12 asyst, potwierdzając swoją wartość w Premier League. Może występować zarówno jako ofensywny pomocnik, jak i na skrzydłach, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność na rynku transferowym.

Arsenal nie jest jednak jedynym zainteresowanym. Według doniesień sytuację zawodnika monitorują również Manchester United oraz Chelsea. Aston Villa nie zamierza łatwo oddawać jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy, dlatego negocjacje mogą okazać się wyjątkowo trudne.

Kluczową przeszkodą pozostają finanse. Media sugerują, że Aston Villa może oczekiwać nawet od 100 do 116 milionów funtów. Taka kwota oznaczałaby rekordowy transfer w historii Arsenalu. Władze londyńskiego klubu wierzą jednak, że odpowiednie wzmocnienia mogą pomóc drużynie utrzymać walkę o największe trofea także w kolejnym sezonie.

Morgan Rogers jest postrzegany jako zawodnik, który mógłby dać Arsenalowi więcej jakości i kreatywności w ofensywie. Anglik potrafi kreować sytuacje kolegom, ale również sam regularnie dochodzi do okazji bramkowych. Jego uniwersalność ma być jednym z głównych argumentów przemawiających za transferem.