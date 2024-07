Cassano krytykuje włoskie gwiazdy. “Są przereklamowani”

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch

Antonio Cassano ostro o włoskich piłkarzach

Antonio Cassano po zakończeniu piłkarskiej kariery odnajduje się w karierze streamera. Transmisje z udziałem byłego włoskiego piłkarza przyciągają mnóstwo widzów, bowiem ten nigdy nie szczypie się w język i wyraża kontrowersyjne opinie. Tym razem było podobnie. 42-latek na kanale „Viva El Futbol” w ostrych słowach wypowiedział się o piłkarzach, którzy reprezentowali Italię na EURO 2024.

– Barella robi fale we Włoszech, następnie piecze się grając w Europie. Dimarco gra dobrze w Serie A, grając w pucharach nie dojeżdża. Za każdym razem, gdy przychodzi mu grać w Champions League, to zawsze się zamyka. Grając w Serie A natomiast gra do przodu. To samo Barella… Oni wszyscy są przereklamowani. Bastoni ma odpowiednią mentalność i grę jednak zdecydował się pozostać w Serie A. Ten sam Bastoni gdy miał jednak bronić, kryć i obserwować inne sytuacje to był jedną katastrofą. Oni są przereklamowani… Mają dobrych agentów, którzy pozwalają im zarabiać pieniądze. Atak? Dwóch napastników, zero bramek. Chiesa nie grał dobrze, choć jest dobrym zawodnikiem potrafiącym grać 1 na 1. Ma odpowiednią jakość, lecz został zrujnowany przez trenera, który prowadził go przez ostatni rok. Możemy wziąć nawet Guardiolę, lecz nie mając odpowiednich zawodników także i on by poległ – powiedział Antonio Cassano, cytowany przez portal „fcinter.pl”.

Warto zaznaczyć, że były napastnik nie jest jedynym, który odważył się skrytykować włoskich kadrowiczów. Z różnych stron napływały negatywne słowa w stosunku do reprezentantów Italii po kompletnie nieudanym EURO 2024. Warto przypomnieć, że „Squadra Azzurra” pojechała na turniej do Niemiec jako obrońcy tytułu, a polegli już w 1/8 finału, przegrywając w kiepskim stylu ze Szwajcarią (0:2). Wcześniej Włochom przytrafił się kompromitujący występ przeciwko Hiszpanom, który jednak zakończył się skromnym wynikiem (0:1).

