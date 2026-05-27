Barcelona wzięła pod lupę piłkarza Juventusu. To może być hit

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona drugi raz z rzędu zdobyła mistrzostwo Hiszpanii. To, czego im się nie udało osiągnąć, to dotrzeć do finału Ligi Mistrzów. Pod wodzą Hansiego Flicka grali w półfinale oraz w ćwierćfinale. W przyszłym roku będą chcieli poprawić ten wynik i dotrzeć do najważniejszego meczu elitarnych rozgrywek. W tym celu potrzebne będą wzmocnienia w kadrze pierwszego zespołu.

Priorytetem pozostaje ściągnięcie napastnika w miejsce Roberta Lewandowskiego. Natomiast dyrektor sportowy nie zapomina także o innych pozycjach. Mówi się o skrzydłowym, środkowym oraz bocznym obrońcy. W kontekście boku defensywy padło konkretne nazwisko.

Z informacji, jakie podał Gianluigi Longari, wynika, że od kilku miesięcy Barcelona przygląda się zawodnikowi Juventusu. Pod obserwacją znalazł się Andrea Cambiaso. To bardzo uniwersalny piłkarz, ponieważ może grać zarówno na lewym, jak i prawym boku. Podobnie jak wypożyczony w tym sezonie Joao Cancelo, który często grywał na lewej stronie ze względu na braki kadrowe.

Cambiaso trafił do Turynu w lipcu 2022 z Genoi za ok. 15,5 mln euro. W międzyczasie był jeszcze wypożyczony do Bologni. Łącznie w barwach Starej Damy rozegrał 132 mecze, w których zdobył 8 goli i zanotował 17 asyst. W minionych rozgrywkach był jednym z kluczowych zawodników Juventusu.