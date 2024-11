Koniec kariery sędziego z Premier League? Skandaliczne nagranie z Euro 2024

Źródło: The Sun, talkSPORT

Sportimage Ltd / Alamy, The Sun Na zdjęciu: David Coote

Angielski sędzia raczej nie wróci do pracy w Premier League

Niektórzy mówią, że nie można wciągać białego proszku podczas Euro 2024, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Tymi słowami zapewne kierował się David Coote, który ostatnio nie ma najlepszej prasy. Sędzia Premier League został zawieszony przez władze ligi po wycieku kontrowersyjnego nagrania, na którym obraża zarówno Liverpool, jak i Jurgena Kloppa. Jednak to nie koniec ekscesów z udziałem 42-latka.

Okazuje się, że wspomniane wyżej wideo nie jest jedynym, na którym zachowanie Coote’a daleko odbiega od standardów profesjonalnego arbitra. Na nagraniu uzyskanym przez The Sun można zauważyć, jak sędzia używa zwiniętego banknotu, aby wciągnąć coś, co prawdopodobnie jest kokainą. The Sun twierdzi, że ta sytuacja zostało nagrane 6 lipca, a więc dzień po ćwierćfinałowym meczu Euro 2024 pomiędzy Hiszpanią a Niemcami, w którym Coote pełnił rolę pomocnika systemu VAR.

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), a więc organizacja odpowiedzialna za angielskich arbitrów, jest świadoma istnienia nagrania z Euro 2024, donosi Sky Sports. Wszystko wskazuje na to, że David Coote właśnie zakończył przygodę z profesjonalnym sędziowaniem na najwyższy poziomie, a przynajmniej na Wyspach Brytyjskich. Niewykluczone, że 9 listopada Anglik poprowadził swój ostatni mecz w Premier League. 42-latek był rozjemcą starcia Liverpool – Aston Villa.