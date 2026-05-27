Wieczysta Kraków – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (28.05.2026)

Wieczysta Kraków podejmie Polonię Warszawa w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (28 maja) o godz. 20:30. Krakowianie są faworytami potyczki z Czarnymi Koszulami.

Wieczysta – Polonia: typy bukmacherskie

Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się na Synerise Arenie, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa krakowska Wisła. Zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala zakończył sezon na trzecim miejscu w tabeli, natomiast Czarne Koszule rzutem na taśmę wywalczyły miejsce w barażach, plasując się na szóstej lokacie.

Drużyna ze stolicy zapewniła sobie awans po dramatycznym zwycięstwie nad Odrą Opole. Bohaterem Polonii został Łukasz Zjawiński, który zdobył bramkę w 98. minucie. Warszawianie marzą o powrocie do piłkarskiej elity po 13 latach. Z kolei Żółto-Czarni stoją przed szansą na historyczny awans do Ekstraklasy i są już o krok od spełnienia tego celu. Mój typ: zwycięstwo Wieczystej Kraków.

Wieczysta – Polonia: ostatnie wyniki

Piłkarze Wieczystej na zakończenie fazy zasadniczej zremisowali z Chrobrym Głogów (1:1). Wcześniej Krakowianie prezentowali bardzo dobrą formę – rozbili Stal Rzeszów (5:1), pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki (4:1) oraz GKS Tychy (2:0). Jedyną porażkę w ostatnich tygodniach ponieśli w starciu z Miedzią Legnica (0:1).

Bohaterem Polonii w decydującym meczu z Odra Opole został Zjawiński, który strzelił gola w ostatniej minucie. Wcześniej Czarne Koszule przegrały z Wisłą Kraków (0:1), pokonały Górnika Łęczna (2:1), uległy Polonii Bytom (2:3), a także wygrały z Chrobrym Głogów (1:0).

Wieczysta – Polonia: historia

W sierpniu Wieczysta przejechała się po Polonii przy Konwiktorskiej. Żółto-Czarni wówczas wygrali (6:1), a dublet ustrzelił Paweł Łysiak, który jednak zimą przeniósł się do GKS-u Tychy. Na początku marcu Czarne Koszule zaś zrewanżowały się Krakowianom. Polonia ograła rywali (2:1). Trzy punkty zapewnił Nikita Vasin, który wpisał się na listę strzelców w 90. minucie.

Wieczysta – Polonia: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich to Wieczysta uchodzi za faworyta barażu. Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Krakowian, kurs wynosi około 1.95. Triumf Polonii Warszawa wyceniany jest na poziomie około 3.75, natomiast remis oscyluje w granicach 3.70.

Wieczysta – Polonia: przewidywane składy

Wieczysta Kraków: Mikułko – Fila, Djermanović, Pazdan, Pestka – Gajos, Piazon, Maigaard – Miki Villar, Feiertag, Semedo

Polonia Warszawa: Kuchta – Terpiłowski, Cisse, Budnicki, Janasik – Gnaase – Vega, Skrabb, Wojciechowski, Durmus – Zjawiński

Wieczysta – Polonia: transmisja meczu

Mecz Wieczysta Kraków – Polonia Warszawa w ramach półfinału baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w czwartek (28 maja) o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na portalu sport.tvp.pl. Mecz można będzie obejrzeć także w usłudze bukmachera Betclic TV.

