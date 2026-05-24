SC Paderborn – Vfl Wolfsburg: typy, kursy, zapowiedź (25.05.2026)

SC Paderborn podejmie Vfl Wolfsburg w meczu rewanżowym o 1. Bundesligę. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (25 maja) o godz. 20:30.

Paderborn – Wolfsburg: typy bukmacherskie

SC Paderborn zmierzy się z Vfl Wolfsburg na Home Deluxe Arenie w meczu rewanżowym o 1. Bundesligę. Po pierwszym meczu sprawa wciąż pozostaje całkowicie otwarta, ponieważ na Volkswagen Arenie kibice nie doczekali się bramek, choć obraz gry wyraźnie wskazywał na przewagę gospodarzy. Drużyna Dietera Heckinga próbowała cierpliwie rozmontować defensywę rywali i oddała sześć celnych strzałów. Czyste konto zachował Kamil Grabara, choć trzeba przyznać, że nie miał zbyt wiele wymagającej pracy.

Czarno-Niebiescy marzą o powrocie do niemieckiej elity po sześciu latach. Kibice gospodarzy liczą, że drużyna pokaże więcej odwagi w ofensywie niż kilka dni temu. Myślę, że Paderborn zagra odważniej, co stworzy Wolfsburgowi więcej przestrzeni do kontrataków i zdołają przełamać linię defensywną rywali. Mój typ: wygrana Vfl Wolfsburg.

Paderborn – Wolfsburg: ostatnie wyniki

W ostatni czwartek piłkarze z Paderborn zremisowali bezbramkowo z Wolfsburgiem. Dodatkowo w 94. minucie czerwoną kartkę obejrzał Jonah Sticker. Czarno-Niebiescy przystępowali do baraży po zwycięstwie nad SV Darmstadt (2:0). Wcześniej zespół dzielił się punktami z Karlsruher SC (2:2) oraz Hannoverem (1:1), a także poniósł bardzo bolesną porażkę z SV Elversberg (1:5).

Z kolei Wilki przed remisem w barażu wygrały z St. Pauli (3:1). Wcześniej drużyna Heckinga stoczyła kilka wymagających spotkań z ligową czołówką. Wilki minimalnie przegrały z Bayernem Monachium (0:1), zremisowały z Freiburgiem (1:1) oraz podzieliły się punktami z Borussią Monchengladbach po bezbramkowym remisie.

Paderborn – Wolfsburg: historia

W XXI wieku Paderborn jeszcze ani razu nie pokonało Wolfsburga. Bilans ostatnich pięciu starć przemawia za Wilkami – dwa mecze wygrał Wolfsburg, a trzy zakończyły się remisami.

Paderborn – Wolfsburg: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów faworytami rewanżowego barażu są Wilki. Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Wolfsburga, to taki typ został wyceniony na poziomie 2.10. Natomiast triumf Paderbornu można obstawić z kursem mniej więcej 3.40, a remis w granicach 3.30.

Paderborn Remis VfL Wolfsburg 3.40 3.30 2.10 3.40 3.30 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 maja 2026 22:10

Paderborn – Wolfsburg: przewidywane składy

SC Paderborn: Seimen – Hansen, Scheller, Brackelmann – Curda, Baur, Castaneda, Batzner – Muller, Marino, Bibija

Vfl Wolfsburg: Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Vini Souza – Kumbedi, Svanberg, Eriksen, Maehle – Pejcinović, Daghim

Paderborn – Wolfsburg: sonda

Paderborn – Wolfsburg: transmisja meczu

Mecz rewanżowy baraży o 1. Bundesligę pomiędzy SC Paderborn a VfL Wolfsburg zostanie rozegrany w poniedziałek (25 maja) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo na antenie Eleven Sports 1 oraz online poprzez platformę elevensports.pl.

