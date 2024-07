Słynny arbiter poprowadzi mecz Rapid – Wisła. Sędziował hit Euro 2024

Poznaliśmy obsadę sędziowską na spotkanie Rapid Wiedeń - Wisła Kraków w 2. rundzie eliminacji do Ligi Europy. Mecz poprowadzi doskonale znany arbiter z Premier League, który był obecny na Euro 2024.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Portugalia - Francja

Rapid – Wisła: sędziował na Euro 2024, teraz poprowadzi mecz polskiej drużyny

Rapid Wiedeń – Wisła Kraków to rewanżowe starcie drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy. W pierwszym meczu triumfowali Austriacy, którzy po zaciętym pojedynku wygrali 2:1. Gole dla ekipy Robert Klaussa strzelali Isak Jansson i Matthias Seidl, natomiast bramkę dla Białej Gwiazdy zdobył Marc Carbo. Trafienie Hiszpana przywróciło krakowianom nadzieję na awans.

Rozjemcą rywalizacji na Reymonta był fiński sędzia Mohammad Al-Emara. Kto poprowadzi potyczkę na Allianz Stadion? Arbitrem tego starcia będzie doskonale znany szerszej publiczności Michael Oliver. Na co dzień pracuje on w Premier League, więc bez wątpienia możemy uznać go za jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli tego fachu.

Anglik pojawił się na Euro 2024. Podczas Mistrzostw Europy poprowadził cztery mecze: Hiszpania 3 – 0 Chorwacja (faza grupowa), Słowacja 1 – 2 Ukraina (faza grupowa), Niemcy 2 – 0 Dania (1/8 finału) i Portugalia 0 – 0 Francja (ćwierćfinał).

Na liniach pomagać mu będą James Mainwaring i Daniel Robathan, natomiast sędzią technicznym będzie Darren Bond.

Mecz Rapid Wiedeń – Wisła Kraków odbędzie się w czwartek 1 sierpnia o godzinie 20:30.