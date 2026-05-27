Mógł zostać trenerem Legii Warszawa. Teraz poprowadzi klub w Premier League

Sergej Jakirović niespodziewanie poprowadził Hull City do awansu do Premier League. Jak poinformował serwis Weszło, w przeszłości mógł pracować w Legii Warszawa. Był brany pod uwagę po rozstaniu z Goncalo Feio.

Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Jakirović mógł pracować w Legii, a skończył w Premier League

Sergej Jakirović to 49-letni szkoleniowiec, który na co dzień pracuje w Hull City. W tym sezonie niespodziewanie doprowadził zespół do baraży o awans do Premier League. Co więcej, udało mu się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. Podczas świętowania żartował, że nie spełnił celu postawionego przed nim przez zarząd. „Miałem jedno zadanie na ten sezon – pozostać w Championship. Zawiodłem” – mówił w żartach bośniacki trener. W przyszłym sezonie jego drużyna po raz pierwszy od 2017 roku zagra w elicie.

Co ciekawe, Jakirović w przeszłości był blisko przejęcia Legii Warszawa. Z informacji portalu Weszło wynika, że stołeczny klub rozpatrywał jego kandydaturę pod kątem zastąpienia Goncalo Feio. Negocjacje były na tyle zaawansowane, że osiągnięto wstępne porozumienie.

Finalnie do zatrudnienia Bośniaka nie doszło, ponieważ zarząd Wojskowych zdecydował się pozostać przy trenerze Feio. Portugalczyk nie pracował długo w klubie, ponieważ na koniec sezonu 2024/2025 opuścił zespół. Jakirović miał go zastąpić jesienią 2024 roku.

W efekcie 49-latek czekał na nowy klub do stycznia 2025 roku. Został wtedy zatrudniony w tureckim Kayserisporze, ale pracował tam tylko pół roku. W lipcu tamtego roku przejął Hull City i osiągnął wielki sukces, czyli wspomniany już awans do Premier League.