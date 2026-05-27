Borussia Dortmund złożyła ofertę za Polaka! Na stole 20 mln euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Potulski celem Borussii Dortmund! Złożyli ofertę na 20 mln euro

Borussia Dortmund wróciła na podium Bundesligi, kończąc sezon 2025/2026 na 2. miejscu w tabeli. Gorzej poszło im w rozgrywkach pucharowych, gdzie szybko pożegnali się zarówno z DFB-Pokal, jak i Ligą Mistrzów. Z krajowego pucharu odpadli na etapie 1/8 finału, zaś z europejskimi pucharami pożegnali się w rundzie play-off, przegrywając dwumecz z Atalantą BC.

W przyszłym sezonie będą chcieli poprawić ten wynik, więc szukają wzmocnień. Z informacji Przeglądu Sportowego Onet wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Kacper Potulski. To nie pierwszy raz, gdy przedstawiciele z Signal Iduna Park myślą o Polaku.

Tym razem ruszyli do akcji, składając ofertę za środkowego obrońcę. Borussia zaproponowała za Potulskiego aż 20 milionów euro. Bez chwili zastanowienia FSV Mainz, czyli obecny klub 18-latka odrzucił propozycję, uznając ją za zbyt niską. Ich oczekiwania finansowe są dużo większe, ponieważ wierzą, że polski piłkarz ma olbrzymi potencjał. Zainteresowanie nastolatkiem jest dużo większe niż tylko BvB.

Po dobrym sezonie w Bundeslidze selekcjoner Jan Urban powołał Potulskiego do reprezentacji Polski. Dla zawodnika będzie to okazja do debiutu z orzełkiem na piersi w dorosłej kadrze. W przeszłości był członkiem składu młodzieżowej drużyny narodowej.