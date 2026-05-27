Manchester United blisko transferu z Serie A. Rozmowy na ostatniej prostej

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ederson bliski transferu do Manchesterem United

Manchester United zamierza przebudować środek pola podczas letniego okna transferowego. Z klubem pożegnał się już Casemiro, który ma kontynuować karierę w Interze Miami. Władze Czerwonych Diabłów od kilku tygodni intensywnie pracują nad sprowadzeniem nowego lidera drugiej linii, a na celowniku znajduje się Ederson z Atalanty Bergamo.

Jak się okazuje, negocjacje w sprawie transferu 26-letniego Brazylijczyka wyraźnie nabrały rozpędu. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, zawodnik jest zdecydowany na przeprowadzkę na Old Trafford i uzgodnił już wszystkie warunki indywidualnego kontraktu z angielskim gigantem. Co więcej, pomocnik miał całkowicie wstrzymać rozmowy z innymi zainteresowanymi klubami.

Taka deklaracja znacząco ułatwia sytuację ekipie z Old Trafford, która obecnie skupia się na osiągnięciu pełnego porozumienia z Atalantą. Włoski klub oczekuje za swojego zawodnika 45 milionów euro i wszystko wskazuje na to, że rozmowy zmierzają w pozytywnym kierunku.

🚨 Éderson has agreed personal terms with Manchester United and paused all talks wirh other clubs since last week.



Atalanta and Man United have been in talks over €45m package deal for weeks. 🇧🇷



It’s up to Man United whether they want to proceed with the deal or not, and when. pic.twitter.com/1gzyOA7ifB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Brazylijczyk uchodzi za niezwykle dynamicznego i agresywnego w odbiorze pomocnika, który świetnie odnajduje się również w przechodzeniu z defensywy do ataku. W styczniu 2022 roku trafił do Salernitany z Corinthians, a już po pół roku został wykupiony przez Atalantę za blisko 23 miliony euro. Łącznie Brazylijczyk rozegrał 153 spotkania na boiskach włoskiej ekstraklasy i zdobył 15 bramek.