Manchester United blisko transferu z Serie A. Rozmowy na ostatniej prostej

15:30, 27. maja 2026
Paweł Wątorski
Manchester United uzgodnił warunki kontraktowe z Edersonem z Atalanty Bergamo - ujawnił Fabrizio Romano. Brazylijski pomocnik od zeszłego tygodnia całkowicie wstrzymał rozmowy z innymi klubami.

Michael Carrick
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ederson bliski transferu do Manchesterem United

Manchester United zamierza przebudować środek pola podczas letniego okna transferowego. Z klubem pożegnał się już Casemiro, który ma kontynuować karierę w Interze Miami. Władze Czerwonych Diabłów od kilku tygodni intensywnie pracują nad sprowadzeniem nowego lidera drugiej linii, a na celowniku znajduje się Ederson z Atalanty Bergamo.

Jak się okazuje, negocjacje w sprawie transferu 26-letniego Brazylijczyka wyraźnie nabrały rozpędu. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, zawodnik jest zdecydowany na przeprowadzkę na Old Trafford i uzgodnił już wszystkie warunki indywidualnego kontraktu z angielskim gigantem. Co więcej, pomocnik miał całkowicie wstrzymać rozmowy z innymi zainteresowanymi klubami.

Taka deklaracja znacząco ułatwia sytuację ekipie z Old Trafford, która obecnie skupia się na osiągnięciu pełnego porozumienia z Atalantą. Włoski klub oczekuje za swojego zawodnika 45 milionów euro i wszystko wskazuje na to, że rozmowy zmierzają w pozytywnym kierunku.

Brazylijczyk uchodzi za niezwykle dynamicznego i agresywnego w odbiorze pomocnika, który świetnie odnajduje się również w przechodzeniu z defensywy do ataku. W styczniu 2022 roku trafił do Salernitany z Corinthians, a już po pół roku został wykupiony przez Atalantę za blisko 23 miliony euro. Łącznie Brazylijczyk rozegrał 153 spotkania na boiskach włoskiej ekstraklasy i zdobył 15 bramek.

