Crystal Palace – Rayo Vallecano: typy, kursy, zapowiedź (27.05.2026)

Crystal Palace – Rayo Vallecano: typy bukmacherskie
W tegorocznym finale Ligi Konferencji zagrają z dwóch najmocniejszych lig w sezonie 2025/2026. Spotkanie Crystal Palace i Rayo Vallecano zapowiada się zatem na widowisko o wysokim poziomie sportowym. Obie drużyny nie wywalczyły jeszcze nigdy międzynarodowego trofeum. W dodatku przegrany środowej rywalizacji nie zagra w następnej edycji europejskich pucharów. Kto podniesie trofeum na stadionie w Lipsku? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Crystal Palace – Rayo Vallecano: ostatnie wyniki
W miniony weekend zakończył się sezon w Premier League. Crystal Palace nie zaliczyło udanej kampanii ligowej, ponieważ zdobyło tylko sześć punktów więcej od West Hamu United, który pożegnał się z angielską elitą. Zespół Olivera Glasnera wygrał zaledwie dwa z dziesięciu ostatnich ligowych spotkań. Jego podopieczni wyraźnie skupili się zatem na graniu w europejskich pucharach.
W analogicznym okresie Rayo Vallecano uplasowało się w najlepszej czwórce zespół w La Lidze. Ekipa z Madrytu dzielnie walczyła o awans do europejskich pucharów. Ostatnio pokonała 2:1 Deportivo Alaves, ale w tabeli i tak zabrakło jej punktu do wywalczenia przepustki na występy na arenie międzynarodowej.
Crystal Palace – Rayo Vallecano: historia
Kluby te nie rozegrały ze sobą ani jednego meczu, więc środowe starcie będzie ich pierwszym w historii.
Crystal Palace – Rayo Vallecano: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Crystal palace, o czym świadczy współczynnik 1.92 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trofeum sięgnie Rayo Vallecano, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.15.
Crystal Palace – Rayo Vallecano: kto wygra?
Crystal Palace – Rayo Vallecano: przewidywane składy
Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino
Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao
Crystal Palace – Rayo Vallecano: transmisja meczu
Mecz Crystal Palace – Rayo Vallecano odbędzie się w środę (27 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Polsat Box Go.
