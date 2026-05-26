Crystal Palace – Rayo Vallecano: typy, kursy, zapowiedź (27.05.2026)

Crystal Palace – Rayo Vallecano: typy bukmacherskie

W tegorocznym finale Ligi Konferencji zagrają z dwóch najmocniejszych lig w sezonie 2025/2026. Spotkanie Crystal Palace i Rayo Vallecano zapowiada się zatem na widowisko o wysokim poziomie sportowym. Obie drużyny nie wywalczyły jeszcze nigdy międzynarodowego trofeum. W dodatku przegrany środowej rywalizacji nie zagra w następnej edycji europejskich pucharów. Kto podniesie trofeum na stadionie w Lipsku? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Crystal Palace – Rayo Vallecano: ostatnie wyniki

W miniony weekend zakończył się sezon w Premier League. Crystal Palace nie zaliczyło udanej kampanii ligowej, ponieważ zdobyło tylko sześć punktów więcej od West Hamu United, który pożegnał się z angielską elitą. Zespół Olivera Glasnera wygrał zaledwie dwa z dziesięciu ostatnich ligowych spotkań. Jego podopieczni wyraźnie skupili się zatem na graniu w europejskich pucharach.

W analogicznym okresie Rayo Vallecano uplasowało się w najlepszej czwórce zespół w La Lidze. Ekipa z Madrytu dzielnie walczyła o awans do europejskich pucharów. Ostatnio pokonała 2:1 Deportivo Alaves, ale w tabeli i tak zabrakło jej punktu do wywalczenia przepustki na występy na arenie międzynarodowej.

Crystal Palace – Rayo Vallecano: historia

Kluby te nie rozegrały ze sobą ani jednego meczu, więc środowe starcie będzie ich pierwszym w historii.

Crystal Palace – Rayo Vallecano: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Crystal palace, o czym świadczy współczynnik 1.92 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trofeum sięgnie Rayo Vallecano, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.15.

Crystal Palace Remis Rayo Vallecano 1.92 3.45 4.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2026 14:40

Crystal Palace – Rayo Vallecano: kto wygra?

Crystal Palace – Rayo Vallecano: przewidywane składy

Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarria; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Espino; Alemao

Crystal Palace – Rayo Vallecano: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Rayo Vallecano odbędzie się w środę (27 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Polsat Box Go.

