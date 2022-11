Na zdjęciu:

Występ Harry’ego Kane’a w meczu ze Stanami Zjednoczonymi stał pod znakiem zapytania. “The Guardian” przekonuje, że gwiazda reprezentacji Anglii będzie gotowa do gry.

Reprezentacja Anglii pokonała Iran 6-2

Spotkania nie dokończył Harry Kane, który nabawił się urazu

Ma on być do dyspozycji selekcjonera na rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi

Kane pomoże Anglikom

Reprezentacja Anglii świetnie rozpoczęła swoje zmagania na mistrzostwach świata w Katarze i pokonała w pierwszym meczu Iran aż 6-2. Na listę strzelców wpisywali się między innymi Bukayo Saka czy Raheem Sterling. Harry Kane swojej bramki nie zdobył, natomiast zaliczył dwie asysty przy trafieniach swoich kolegów. Angielskich kibiców nie zmartwiła jego dyspozycja strzelecka, lecz stan zdrowia po zakończonym meczu.

Napastnik zszedł bowiem z boiska przed końcowym gwizdkiem. W 75. minucie zmienił go Callum Wilson. Po meczu media poinformowały, że doznał on urazu, który może wykluczyć go z kolejnego starcia w fazie grupowej. Już w piątek wicemistrzowie Europy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Rezultat tej rywalizacji będzie bardzo istotny w kontekście końcowego układu tabeli, więc Anglicy chcieliby przystąpić do niego w możliwie najsilniejszym składzie.

Okazuje się, że obawy kibiców oraz sztabu szkoleniowego nie miały większego sensu. “The Guardian” powiadomił, że Kane przeszedł w środę potrzebne badania, które nie wykryły poważnych problemów zdrowotnych. To oznacza, że gracz Tottenhamu będzie do dyspozycji Garetha Southgate’a na najbliższe spotkanie.

Anglia ma na swoim koncie trzy punkty, zatem zwycięstwo ze Stanami Zjednoczonymi zapewni jej awans do fazy pucharowej.

