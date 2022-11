Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji już wcześniej zapewniła sobie awans do fazy pucharowej, ale nie mogła być jeszcze pewna pierwszego miejsca. Te zapewniła sobie w środę, choć sensacyjnie przegrała 0:1 z Tunezją. Sprawdź z kim może zagrać Francja w 1/8 finału.

Reprezentacja Francji w ostatnim spotkaniu fazy grupowej sensacyjnie 0:1 z Tunezją

Mimo porażki Trójkolorowi zakończyli rywalizację w grupie D na pierwszym miejscu

W 1/8 finału Francja zmierzy się z drugim zespołem grupy C

Francja wychodzi z pierwszego miejsca

Reprezentacja Francji, która już wcześniej zagwarantowała sobie udział w fazie pucharowej, ostatniego spotkania w fazie grupowej mundialu nie może zaliczyć do udanych. Podopieczni Didiera Deschampsa sensacyjnie przegrali 0:1 z Tunezją. Mimo tej porażki francuski zespół awansował do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie D.

Z kim zagra Francja w 1/8 finału?

Reprezentacja Francji jeszcze nie zna swojego rywala w 1/8 finału mistrzostw świata. Pozna go w środowy wieczór, kiedy zapadną rozstrzygnięcia w grupie C. Trójkolorowi rywalizację w fazie pucharowej rozpoczną od pojedynku z zespołem, który zajmie drugie miejsce w grupie C. Będzie to jeden z czterech zespołów – Polska, Argentyna, Arabia Saudyjska lub Meksyk.

Francja swoje spotkanie w 1/8 finału rozegra 4 grudnia.

