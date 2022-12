PressFocus Na zdjęciu: Hwang Hee-Chan

Reprezentacja Korei Południowej w ostatnich minutach meczu z Portugalią (2:1) zapewniła sobie awans z grupy H. Heung-min Son i spółka są już niemal pewni, z kim zmierzą się w 1/8 finału.

Reprezentacja Korei Południowej dość niespodziewanie awansowała z grupy H kosztem Urugwaju

Azjaci uzbierali cztery punkty w trzech meczach

Heung-min Son i spółka niemal na pewno zmierzą się z bardzo trudnym rywalem

Korea Południowa lepsza od Portugalii

Reprezentacja Korei Południowej w piątek sprawiła prawdziwego psikusa. Choć Azjaci w dwóch pierwszych meczach fazy grupowej uzbierali zaledwie punkt, wciąż mieli niewielkie szanse na awans do fazy pucharowej. Musieli jednak pokonać faworyzowanych Portugalczyków i liczyć, że Urugwaj nie strzeli zbyt wielu bramek Ghanie. Ostatecznie już w doliczonym czasie gry Hwang Hee-Chwan zapewnił swej drużynie zwycięstwo i awans.

Z kim Korea Południowa zagra w 1/8 finału?

Korea Południowa wyszła, jako drugi zespół, z grupy H. Oznacza to, że w 1/8 finału zmierzą się z najlepszą ekipą grupy G. Niemal na pewno to miejsce zajmie Brazylia. Canarinhos wygrali dwa pierwsze spotkania i dysponują bilansem bramkowym 3:0. By straciła pierwsze miejsce, musiałaby wysoko przegrać z Kamerunem, a jednocześnie Szwajcaria musiałaby pewnie ograć Serbię.

Korea Południowa swój mecz w 1/8 finału rozegra w poniedziałek, 5 grudnia. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:00.

