fot. PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Reprezentacja Hiszpanii przegrała w czwartek z Japonią 1-2 i spadła na drugie miejsce w grupie E. Swojego potencjalnego rywala znała już wcześniej, bowiem do rozstrzygnięć w grupie F doszło kilka godzin temu. Z kim Hiszpanie zmierzą się w 1/8 finału?

Hiszpania nieoczekiwanie przegrała z Japonią 1-2

Drużyna Luisa Enrique zajęła finalnie drugie miejsce w grupie

Hiszpanie o awans do ćwierćfinału zagrają z Marokiem

Hiszpanie odpuścili zwycięstwo?

Przed wieczornymi meczami trwały kalkulacje, które miejsce w grupie będzie korzystniejsze w kontekście późniejszej drabinki. Do spotkania z Japonią Hiszpania przystępowała jako lider grupy E, a po pierwszej połowie nic nie zapowiadało na sensacyjne rozstrzygnięcie. Po zmianie stron to Japończycy strzelili dwie bramki w trzy minuty i dotrzymali niespodziewane prowadzenie do ostatniego gwizdka arbitra. Tym samym Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie, a Hiszpanie z czterema punktami spadli na drugie.

Z kim Hiszpania zagra w 1/8 finału?

Hiszpania finalnie zajęła drugie miejsce, więc w 1/8 finału zmierzy się ze zwycięzcą grupy F, czyli reprezentacją Maroka. Zespół Luisa Enrique trafił tym samym do drabinki, w której uniknie rywalizacji z Brazylią oraz Argentyną. O awans do ćwierćfinału Hiszpanie zagrają we wtorek 6 grudnia.

