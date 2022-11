Pressfocus Na zdjęciu: Urugwaj - Korea Południowa

Urugwaj nie zdołał wygrać swojego pierwszego meczu na mundialu w Katarze. Korea Południowa wywalczyła bowiem bezbramkowy remis.

Do niespodzianki na mundialu doszło już w pierwszym piątkowym meczu

Konfrontacja Urugwaju z Koreą Południową zakończyła się remisem

W spotkaniu nie padł żaden gol

Korea Południowa zatrzymała Urugwaj

Piąty dzień mistrzostw świata oznaczał, że do rywalizacji wchodzą drużyny z grupy H. O godzinie 11:00 rozpoczął się mecz Urugwaj kontra Korea Południowa. Przedstawiciel Ameryki Południowej liczył, że sięgnie po pełną pulę. Dla Urugwajczyków nie ma miejsca na potknięcia, ponieważ ich grupowym rywalem jest jeszcze Portugalia. Z kolei zespół z Azji marzył o tym, aby zaprezentować się tak dobrze, jak inne ekipy ze swojej federacji. Japonia ograła Niemców, a Arabia Saudyjska pokonała Argentynę.

Spotkanie na Education City Stadium lepiej rozpoczęła Korea, która po kwadransie gry osiągnęła posiadanie piłki oscylujące w granicy 70%. Kolejne 15 minut należało zaś do Urugwaju. Ostania część pierwszej połowy była zaś wyrównana. Przynajmniej w kwestii sytuacji strzeleckich. Korea doskonałą okazję zmarnował Hwang Ui-jo, który w polu karnym uderzył ponad poprzeczkę. Urugwaj także nie błysnął skutecznością, ponieważ w 43. minucie w słupek po rzucie rożnym uderzył Diego Godin.

Pierwsza połowa zakończyła się remisem 0:0, więc piłkarze obu drużyn mieli pole do poprawy po zmianie stron. Zobaczyliśmy bardziej aktywny Urugwaj, który nie chciał stracić kompletu punktów. Nie umiał on jednak wykreować sobie jednak na tyle dobrej okazji, aby pokonać bramkarza rywali. Ta sztuka inie udała się również Koreańczyków. Ci mogą być zadowoleni z bezbramkowego remisu, ponieważ taki wynik utrzymał się do końca spotkania.