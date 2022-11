Na zdjęciu: Typowanie Mundialu 2022

Mundial w Katarze rozpocznie się już w najbliższą niedzielę. W mistrzostwach świata wystąpią 32 drużyny, które do turnieju przystąpią z różnymi celami. Kilka drużyn celuje oczywiście w udział w wielkim finale i zdobycie złotych medali. Wcześniej będą musieli jednak przebrnąć między innymi przez frazę grupową.

Już 20 listopada ruszają mistrzostwa świata w Katarze

O miano najlepszej drużyny na świecie rywalizować będą 32 drużyny

Prezentujemy widget pozwalają na symulację wyników całego turnieju

Typuj mundial 2022 w goal.pl i zgarniaj nagrody

Na czas Mistrzostw Świata nasza redakcja przygotowała konkurs “Mundial Typer Goal.pl”, w którym na najlepszych typerów czeka konsola Nintendo Switch oraz koszulki piłkarskie. Konkurs jest dostępny pod adresem www.goal.pl/typer i można do niego dołączyć w każdej chwili. Nasz konkurs jest podzielony na trzy etapy:

1. faza grupowa

2. mecze 1/16 finału

3. ćwierćfinały, półfinały i finał

Trzy osoby z najwyższą liczbą punków w każdym z etapów wygrywają koszulkę wybranej reprezentacji. Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja generalna całego turnieju, której zwycięzca wygra konsolę Nintendo Switch. Uczestnicy sklasyfikowani na drugim i trzecim miejscu otrzymają koszulkę wybranej reprezentacji.

Co ważne, w “Mundial Typerze Goal.pl” można utworzyć własną ligę prywatną lub dołączyć do już istniejącej. Taka ligę mają m.in. popularni Tetrycy, a kod do niej to: 28636ce10913f57.

Wytypuj mundial 2022

W fazie grupowej rywalizacja toczyć się będzie w ośmiu grupach. Z każdej z nich do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny. Kształt pucharowej drabinki uzależniony będzie od tego jakie miejsca w swoich grupach zajmą poszczególne drużyny. Poniżej możecie samodzielnie stworzyć symulacją turnieju.