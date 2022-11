Press Focus Na zdjęciu: Carlos Queiroz

Iran został rozbity przez Anglię na start mundialu (2:6). Pretensje o niewystarczający doping dla swoje drużyny miał selekcjoner Carlos Queiroz.

Iran ma za sobą pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Katarze. Reprezentacja ta chce o nim zapomnieć jak najszybciej, ponieważ przegrała aż 2:6 z Anglią. Po spotkaniu wypowiedział się Carlos Queiroz. Selekcjoner Iranu bronił swojego zespołu mimo bolesnej klęski.

– Oni chcą tylko grać w tę grę. Mam nadzieję, że gracze z Anglii, Walii i Stanów Zjednoczonych doceniają ich za odwagę. Są tutaj, aby przynieść ludziom dumę i szczęście. Nie wiecie, czego doświadczają za kulisami z powodu tego, że chcą grać w piłkę – powiedział opiekun Iranu.

– Oczywiście mamy swoje zdanie i wyrazimy je we właściwym czasie. (…) Wszyscy wiedzą, że obecna sytuacja moich graczy nie jest najlepsza. Mają tylko jedno marzenie, grać dla kraju, grać dla ludzi i jestem bardzo dumny z tego, jak wstają i walczą dalej. Jestem bardzo dumny z tego, co zrobili, ale oczywiście w 2014 i 2018 roku mieliśmy pełne wsparcie fanów. Widzieliście, co się dzisiaj stało. Fani, którzy nie są gotowi wspierać drużyny, powinni zostać w domu – wyjaśnił Carlos Queiroz.

