Dani Alves znalazł się w 26-osobowej kadrze reprezentacji Brazylii na mistrzostwa świata w Katarze. Selekcjoner “Canarinhos” wytłumaczył swoją decyzję po tym, jak spadła na niego spora krytyka.

Dani Alves jedzie na mundial do Kataru

To nie spodobało się niektórym kibicom

Tite bronił swojej decyzji na konferencji prasowej

Selekcjoner reprezentacji Brazylii powołał 39-letniego Alvesa

Tite, który pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Brazylii, w poniedziałek podał 26-osobową kadrę na mistrzostwa świata. Wśród powołanych znalazł się Dani Alves, co podzieliło opinię publiczną w Ameryce Południowej. 39-latek jest najstarszym Brazylijczykiem, który pojedzie na mundial, wyprzedzając Djalmę Santosa. Były piłkarz Palmeiras miał 37 lat podczas mistrzostw świata w 1966 roku.

Wiele osób w mediach społecznościowych kwestionowało umieszczenie Daniego Alvesa w ostatecznym 26-osobowym składzie, lecz Tite nie przejmuje się negatywnymi opiniami i podkreśla, że doświadczony prawy obrońca ma wiele cech, które będą nieocenione dla jego drużyny w Katarze.

– Nie jestem od zadowalania ludzi na Twitterze, którzy nawet nie wiadomo, w jakim stopniu reprezentują Brazylijczyków. Szanuję różne opinie i nie przyszedłem tutaj, żeby przekonać wszystkich. Chcę tylko przekazać informacje, aby ludzie wyrobili sobie własne zdanie. Teraz każdy będzie miał swoje zdanie i mój szacunek – powiedział selekcjoner “Canarinhos”.

– Dani nie jest już takim samym graczem jak kiedyś, ale ma inne bardzo ważne walory. Alves dodaje aspekty techniczne i taktyczne, które są na imponującym poziomie – dodał Tite. Zawodnik meksykańskiego PUMAS ostatnio dochodził do zdrowia po kontuzji w Barcelonie, co nadzorował lekarz kadry, Fabio Mahseredjian.

– Śledziliśmy jego powrót do zdrowia z bliska i wszystkie dane, które mamy od lekarzy Barcelony, pokazują, że jest on zdolny do gry – zakończył Mahseredjian.

