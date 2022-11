fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Reprezentacja Argentyny po symulacji EA Sports FIFA została głównym faworytem do wygrania zbliżających się mistrzostw świata. Znana na całym świecie piłkarska gra wideo w ostatnim czasie sprawdzała się w przewidywaniu zwycięzców na mundialach.

Reprezentacja Argentyny według EA Sport FIFA 2023 wygra mundial w Katarze

Znana firma przeprowadziła kolejną symulację dotyczącą mistrzostw świata

Przewydwania ES Sports w temacie końcowego triumfatora sprawdziły w przypadku trzech ostatnich mundiali

Reprezentacja Argentyny według EA Sports sięgnie po złoto

Reprezentacja Argentyny jest jednym z rywali Polaków w fazie grupowej turnieju w Katarze. W grupie C rywalizować będzie także z Arabią Saudyjską oraz Meksykiem. Tymczasem Fox Sports opublikowało informacje związane z przewidywaniami EA Sports FIFA dotyczących zwycięzcy katarskiego mundialu.

EA Sport już w 2010 roku wykorzystało grę FIFA do symulacji związanej z wytypowaniem zwycięzcy turnieju. Przewidziało, że najlepszą ekipą mundialu zostanie Hiszpania. Ostatecznie tak się stało. La Furia Roja pokonała w finale Holandię.

EA Sports podobnymi przewidywaniami zajęło się w 2014 i 2018 roku. Wówczas proroctwa też się sprawdziły, bo Niemcy i Francja typowane przez znaną markę sięgnęły po mistrzowski tytuł.

Tym razem symulacja EA Sports FIFA 23 przewiduje, że Argentyna wygra Mistrzostwa Świata 2022. Ciekawe jest to, że w symulacji team Lionela Scaloniego w finale pokonał Brazylię 1:0. Jeśli przewidywania EA Sports staną się faktem, to Lionel Messi uzupełni swoją listę trofeów o to najważniejsze dla każdego piłkarza.

