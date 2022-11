fot. PressFocus Na zdjęciu: Herve Renard

Arabia Saudyjska sprawiła ogromną sensację i pokonała Argentynę 2-1. Piłkarski świat oczarowało ekspresyjne przemówienie Herve Renarda w przerwie meczu. Selekcjoner Arabii Saudyjskiej przyznał, że na ogół się tak nie zachowuje.

Arabia Saudyjska niespodziewanie ograła Argentynę 2-1

Obie bramki padły w drugiej połowie. Furorę w sieci zrobiło nagranie przemówienia selekcjonera w przerwie

Herve Renard przyjął zachwyt nad jego osobą z ogromną pokorą

“Miałem farta z tym nagraniem”

Argentyna była niekwestionowanym faworytem do wygrania “polskiej grupy”. Przewidywania nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości już w pierwszej kolejce fazy grupowej, bowiem zupełnie niespodziewanie przegrała ona z Arabią Saudyjską 1-2.

Obie bramki dla Arabii Saudyjskiej padły kilka minut po zmianie stron. Po meczu do sieci wyciekło nagranie z przemówienia, które Herve Renard wygłosił w przerwie. Selekcjoner Arabii Saudyjskiej był bardzo ekspresyjny, zaangażowany i emocjonalny. Pod jego adresem kierowano zachwyty z każdego zakątka świata. Na konferencji prasowej przed starciem z Polską Francuz podszedł do tej sytuacji z ogromną pokorą. Przyznał, że na co dzień jest zupełnie inny, a jego wpływ na grę zespołu wcale nie jest taki duży.

– Ten filmik ma maksymalnie minutę, więc to nie było wszystko, co powiedziałem w przerwie. Zawsze proszę ludzi, którzy to nagrywają i montują, żeby nie zamieszczali tam naszej taktyki. Została więc sama motywacja… I cóż, z Argentyną zdałem egzamin, ale uwierzcie, że czasami mówię to samo i nie ma żadnego efektu. Miałem farta z tym nagraniem, że akurat zespół zareagował. Wiadomo, że będąc trenerem muszę naciskać na moich piłkarzy i mówić im, co mi się nie podoba, ale ja na tym filmie tylko krzyczę.

– Nie lubię siebie takiego. Piłkarze mnie znają, wiedzą, jakim jestem trenerem. Czasami jestem bardzo delikatny, czasami ostry, czasami się uśmiecham, a czasami jestem zły. Ale na pewno nie krzyczę cały czas – zapewnia Renard.

Arabia Saudyjska w sobotę zagra z reprezentacją Polski. Początek meczu o godzinie 14.

