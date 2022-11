PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Mistrzostwa Świata w Katarze są już za rogiem. Prezentujemy listę sędziów i sędzin głównych, którzy będą rozjemcami podczas najważniejszego turnieju piłki nożnej. W tym gronie znalazło się miejsce dla jednego Polaka.

Na Mistrzostwach Świata 2022 ujrzymy aż 36 sędziów głównych

33 z nich to mężczyźni, a trzy to kobiety

Powołanie na ten ogromny turniej otrzymał Szymon Marciniak wraz ze swoimi asystentami

Sędziowie na mundialu 2022

Już jakiś czas temu FIFA ogłosiła listę sędziów powołanych na Mistrzostwa Świata w Katarze. Ten obszerny zbiór zawiera 36 arbitrów głównych, 69 liniowych, a także 24 kolejnych, odpowiedzialnych za wideoweryfikację. Chociaż kamera i kibice powinni skupiać się na piłkarzach i trenerach, nie ulega wątpliwości, że sędziowie mogą odgrywać kluczowe role w przebiegu spotkania. Dlatego też na mundial z definicji jeżdżą tylko czołowi arbitrzy, zaprawieni w bojach na własnym podwórku i w międzynarodowych turniejach. Tym bardziej cieszyć musi fakt, że wezwanie na ten turniej otrzymali Polacy. Szymon Marciniak będzie bowiem sędzią głównym, rolę jego asystentów będą zaś pełnić Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Tomasz Kwiatkowski będzie odpowiedzialny za obsługę VAR.

Sędziowie MŚ 2022 – FIFA wreszcie wyciąga dłoń do kobiet

W teorii, najliczniejsze reprezentacje wśród sędziów powinny mieć kraje dysponujące najsilniejszymi ligami. Nie tak wygląda jednak rzeczywistość, choć powołania otrzymało dwóch angielskich sędziów głównych: Anthony Taylor i Michael Oliver. To arbitrzy powszechnie znani fanom Premier League i Ligi Mistrzów. Kiepska ocena hiszpańskich sędziów sprawiła zaś, że do Kataru wybierze się tylko kontrowersyjny Mateu Lahoz. Ujrzymy też po zaledwie jednym męskim reprezentancie Bundesligi (Daniel Siebert) czy Serie A (Daniele Orsato). Co ciekawe, najliczniej reprezentowanym krajem jest Argentyna. Stamtąd pochodzą Fernando Rapallini, Wilton Sampaio i Facundo Tello.

Po raz pierwszy w historii mundiali, sędziami głównymi będą też kobiety. Trzy doświadczyły tego zaszczytu: Stephanie Frappart z Francji, Salima Mukansanga z Rwandy i Yoshimi Yamashita z Japonii.

Arbitrzy na mundial w Katarze – pełna lista sędziów głównych

A oto lista wszystkich 36 sędziów i sędzin głównych na nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze:

Stephanie Frappart (Francja), Istvan Kovacs (Rumunia), Danny Makiele (Holandia), Szymon Marciniak (Polska), Antonio Mateu Lahoz (Hiszpania), Michael Oliver (Anglia), Daniele Orsato (Włochy), Daniel Siebert (Niemcy), Anthony Taylor (Anglia), Clement Turpin (Francja), Slavko Vincic (Słowenia), Bakary Gassama (Gambia), Mustapha Ghorbal (Algieria), Victor Gomes (RPA), Salima Mukansanga (Rwanda), Maguette Ndiaye (Senegal), Janny Sikazwe (Zambia), Ivan Barton (Salwador), Ismail Elfath (USA), Mario Escobar (Gwatemala), Said Martinez (Honduras), Cesar Ramos (Meksyk), Raphael Claus (Brazylia), Andres Matias Matonte Cabrera (Urugwaj), Kevin Ortega (Peru), Fernando Rapallini (Argentyna), Wilton Sampaio (Argentyna), Jesus Valenzuela (Wenezuela), Facundo Tello (Argentyna), Matthew Conger (Nowa Zelandia), Abdulrahman Al-Jassim (Katar), Chris Beath (Australia), Alireza Faghani (Iran), Ning Ma (Chiny), Mohammed Abdulla Mohammed (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Yoshimi Yamashita (Japonia).

