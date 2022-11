fot. PressFocus Na zdjęciu: Jerome Rothen

Reprezentacja Francji z ambitnymi planami udaje się do Kataru na mistrzostwa świata. Tymczasem na temat powołań Didiera Deschampsa głos zabrał Jerome Rothen, który nie szczędził krytycznych słów w kierunku kadry Trójkolorowych.

W środę śwatło dzienne ujrzała kadra reprezentacji Francji na mundial w Katarze

Jerome Rothen nie szczędził krytycznych słów na temat powołań Didiera Deschampsa

Trójkolrowi zaczna katarski turniej 22 listopada od starcia z Australią

Jerome Rothen o reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji uda się na mundial w Katarze jako obrońca mistrzowskiego tytuły. Ponad cztery lata temu ekipa Didiera Deschampsa pokonała w finale Chorwację (4:2). Czy powtórzy osiągnięcie na turnieju na Bliskim Wschodzie? Przekonamy się wkrótce.

Ostatnio na temat kadry Trójkolorowych na mistrzostwa świata kilka słów wyraził Jerome Rothen. Najwięcej krytyki z ust byłego piłkarza AS Monaco, czy PSG spadło na pomoc aktualnych mistrzów świata.

– To pomyłka. Deschamps trochę mnie zaskoczył, bo wcześniej zawsze miał plan działania. Po Euro 2020 zespół musiał zostać zmodyfikowany i Deschmps zrobił to. Często graliśmy z trzema obrońcami, ale przyzwyczajenie się do tej formacji wymaga czasu – przekonywał Rothen w rozmowie cytowanej przez RMC Sport.

Zobacz także:

– W ostatnich meczach reprezentacja Francji notowała słabe wyniki, bo ma słaba drugą linię. Mimo że Deschamps nie chce tego przyznać. Przypuszczam, że z tego powodu zależy mu na wzmocnieniu obrony – dodał Francuz.

– Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do gry drużyny narodowej z czterema obrońca. Zasady gry są znane, ale są zawodnicy, którzy nie czują się zbyt komfortowo na pewnych pozycjach, nie chcą tam grać – powiedział Rothen.

W kadrze Trójkolorowych znaleźli się między innymi: Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (AS Monako), Matteo Guendouzi (Olympique Marsylia), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Jordan Veretout (Olympique Marsylia), Kingsley Coman (Bayern) i Ousmane Dembele FC Barcelona).

Czytaj więcej: Deschamps ujawnił swoje decyzje. Gwiazdozbiór w kadrze Francji na mundial