fot. PressFocus Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo przeszedł w środę zabieg po kontuzji uda. Szacowana przerwa od gry wynosi trzy miesiące, choć w obozie reprezentacji Urugwaju wierzą, że uda się wrócić na boisko jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze. O sytuacji defensora wypowiedział się selekcjoner Diego Alonso.

Ronald Araujo doznał kontuzji uda w trakcie starcia reprezentacji Urugwaju z Iranem

Początkowo defensor nie chciał zgodzić się na operację, lecz poddał się jej po namowach FC Barcelony

Szacowana przerwa wynosi 3 miesiące. W Urugwaju wierzą, że uda mu się wrócić na boisko wcześniej

Nie ustaje wiara w szybki powrót Araujo

Ronald Araujo to na ten moment czołowy gracz FC Barcelony i lider jej defensywy. Jego pozycja jest niepodważalna również w reprezentacji Urugwaju. Wyjazd na wrześniowe zgrupowanie nie okazał się jednak dla niego szczęśliwy, bowiem już po kilku minutach meczu towarzyskiego z Iranem musiał opuścić boisko na skutek kontuzji.

Badania wykazały zerwanie ścięgna przywodziciela długiego w prawym udzie. W obawie o wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze pierwotnie obrońca nie chciał poddawać się operacji, lecz zrobił to po namowach “Dumy Katalonii”. W środę przeszedł zabieg, a przewidywana przerwa od gry wynosi trzy miesiące. To by oznaczało, że nie pojedzie z kadrą Urugwaju na tegoroczny mundial.

Otoczenie piłkarza jest w tej kwestii dosyć optymistyczne, a w obozie zespołu narodowego wierzą, że uda mu się wrócić do gry dużo wcześniej. Szacuje się, że będzie to miało miejsce jeszcze przed startem imprezy, tak więc Araujo wspomoże Urugwaj na boisku.

O sytuacji piłkarza wypowiedział się selekcjoner Diego Alonso. Przekonuje, że z medycznego punktu widzenia szanse na udział w mistrzostwach świata są spore.

– Powiedziałem Araujo, że będę na niego czekał. Uważamy, że z medycznego punktu widzenia ma wyraźne szanse na udział w mundialu. Zobaczymy, jak przebiegnie leczenie, mamy nadzieję, że się uda – mówi Alonso.

W FC Barcelonie obawiają się, że piłkarz będzie namawiany do przedwczesnego powrotu na boisko, co nie okaże się korzystne dla jego zdrowia.

Zobacz również: Barca może odzyskać obrońcę na najbliższy mecz ligowy