Ronald Araujo wygrał walkę z czasem. “Mundo Deportivo” przekonuje, że reprezentant Urugwaju będzie mógł zagrać na mundialu już w fazie grupowej.

Od września Ronald Araujo leczy kontuzję uda

Występ na mistrzostwach świata stał pod znakiem zapytania

Wszystko wskazuje na to, że Urugwajczyk będzie mógł zagrać w ostatnim meczu fazy grupowej

Araujo bliski powrotu na boisko

Ronald Araujo doznał kontuzji w trakcie wrześniowego zgrupowania reprezentacji. Wówczas wszystko wskazywało na to, że jego udział w mistrzostwach świata w Katarze jest wykluczony. Z obozu Urugwaju dochodziły natomiast sygnały, że może on wyzdrowieć właśnie na czas prestiżowej imprezy.

Władze FC Barcelony miały ogromne obawy, czy Araujo nie będzie celowo starał się przyspieszyć swojego powrotu na boisko, co poskutkuje pogłębieniem się kontuzji. Rehabilitacja zawodnika przebiegała jednak po myśli lekarzy, więc klub wyraził zgodę na jego wyjazd na mundial. Warunkiem było dotrzymanie terminów leczenia, a także obecność w Katarze fizjoterapeuty Blaugrany.

“Mundo Deportivo” przekonuje, że Araujo zagra na tegorocznych mistrzostwach świata. Sztab reprezentacji Urugwaju jest zadowolony z jego postępów, dlatego przygotowuje go do powrotu na boisko. Ma do niego dojść w ostatnim meczu fazy grupowej. Środkowy obrońca opuści tym samym starcia z Koreą Południową oraz Portugalią, natomiast na spotkanie z Ghaną powinien być do dyspozycji selekcjonera.

Pod znakiem zapytania stoi natomiast dyspozycja Araujo. W obecnym sezonie wystąpił zaledwie w siedmiu meczach FC Barcelony. Przed kontuzją był niezaprzeczalnie jej najlepszym defensorem.

Dla reprezentacji Urugwaju Araujo rozegrał dotychczas 12 spotkań. Z nim na boisku drużyna z Ameryki Południowej przegrała tylko dwukrotnie.

