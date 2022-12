fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

W poniedziałek pojawiły się informacje o premii w wysokości od 30 do 50 milionów złotych dla piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski za awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Krzysztof Berenda informuje, że rząd ostatecznie nie wypłaci tej nagrody.

Reprezentacja Polski miała otrzymać od rządu od 30 do 50 milionów złotych za wyjście z grupy

Ta informacja została odebrana bardzo negatywnie

Ostatecznie rząd nie wypłaci piłkarzom oraz sztabowi szkoleniowemu nagrody

Rząd wycofuje się z kontrowersyjnych ustaleń?

Reprezentacja Polski zakończyła już swoją przygodę z mistrzostwami świata w Katarze. Po przegranym meczu z Francją piłkarze wrócili do kraju i rozjadą się do swoich klubów. Wokół polskiej kadry nie brakuje jednak kontrowersji. W poniedziałek media poinformowały o premii, którą rząd obiecał zawodnikom oraz sztabowi szkoleniowemu za awans do fazy pucharowej mundialu. Kwota miała oscylować między 30 a 50 milionami złotych. Co ciekawe, cała operacja miała zostać przeprowadzona bez udziału Polskiego Związku Piłki Nożnej, co nie najlepiej przyjął Cezary Kulesza. Sama sprawa podziału otrzymanej premii miała wywołać również zamieszanie wewnątrz zespołu.

Doniesienia o tak ogromnych pieniądzach zostały odebrane bardzo negatywnie. Jeszcze tego samego dnia polski rząd przyjął narrację, że kwota ma zostać przeznaczona na szkolenie młodzieży i rozwój technologiczny oraz infrastrukturalny.

❗️Bum! Nie będzie na razie żadnego spotkania @MorawieckiM z @lewy_official (może kiedyś tam).



I nie będzie 30 mln zł nagrody od Premiera dla piłkarzy za mundial.@RMF24pl — Krzysztof Berenda (@k_berenda) December 6, 2022

Wszystko wskazuje na to, że rząd wycofa się ze swojego pomysłu. Krzysztof Berenda poinformował, że polscy piłkarze oraz sztab szkoleniowy nie otrzymają umówionej premii. Nie odbędzie się również spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Robertem Lewandowskim.

Zobacz również: Kolejne doniesienia w sprawie premii dla Polaków. Prezes PZPN wściekły, zwolni Michniewicza?