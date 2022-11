fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Senegal – Holandia: przewidywane składy. Podopieczni Louisa Van Gaala są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w starciu, które odbędzie się Al Thumama Stadium. W każdym razie ekipa z Afryki nie zamierza tanio sprzedać skóry, mimo że nie zagra Sadio Mane. Zapoznaj się z informacjami o przewidywanych składach na spotkanie Senegal – Holandia.

Potyczka z udziałem Oranje będzie drugą w grupie A

Mecz odbędzie się w Doha

Start spotkania zaplanowany jest na godzinę 17:00

Senegal – Holandia: Pomarańczowi najpewniej bez Depaya

Reprezentacja Holandii po niedzielnym zwycięstwie Ekwadoru nad Katarem ma zamiar odpowiedzieć tak, aby po pierwszej kolejce zajmować pierwsze miejsce w grupie A. Pomarańczowi wygląda na to, że będą mieć ułatwione zadanie, bo w szeregach Senegalu zabraknie Sadio Mane.

Zawodnik Bayernu Monachium został powołany na mundial. Ostatecznie jednak przegrał z kontuzją, której doznał w Bundeslidze. Reprezentacja Senegalu jest na mistrzostwach świata w 25-osbowym składzie, bo opiekun aktualnych mistrzów Afryki nie zdecydował się na zastąpienie Mane innym zawodnikiem.

W związku z tym, że Senegalczycy będą osłabieni brakiem największej gwiazdy w zespole, to siła ofensywna tej ekipy opierać będzie się na takich zawodnikach jak Krepin Diatta z AS Monco, czy Ismaila Sarr z Watfordu. W roli napastnik ma natomiast wystąpić Boulaye Dia, broniący na co dzień barw Salernitany.

Holendrzy mają natomiast wystąpić w ustawieniu 3-4-1-2. W defensywie rządzić ma Virgil van Dijk. Tymczasem w ataku dużo powinno zależeć od Vincenta Janssena i Stevena Bergwijna. Memphis Depay wciąż natomiast dochodzi do siebie po kontuzji, więc jest mało prawdopodobne, aby zagrał.

Przewidywane składy na mecz Senegal – Holandia

Senegal: Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Toure, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr, Diatta, Dia, Ismaila Sarr

Holandia: Noppert – Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Gakpo, Janssen, Bergwijn.

