fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Francji

W środę poznamy drugiego finalistę mistrzostw świata. O godzinie 20 reprezentacja Francji zmierzy się z Marokiem. Poznaliśmy składy na mecz półfinałowy.

Francja zagra z Marokiem o awans do finału mistrzostw świata

Początek spotkania o godzinie 20

Poznaliśmy składy na półfinałowe starcie

Maroko stać na kolejną sensację?

Reprezentacja Maroka to największy wygrany tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Ma już na swoim koncie zwycięstwa z Portugalią oraz Hiszpanią, które w starciu z nią były ogromnym faworytem. Marokańczycy wierzą, że uda się sprawić jeszcze jedną sensację i wywalczyć awans do wielkiego finału. Będzie o to niezwykle ciężko, bowiem tym razem zmierzą się z Francją, która od początku mundialu spisuje się na miarę potencjału.

Kilka dni temu Francuzi rozegrali przedwczesny finał, w którym pokonali Anglię 2-1. Ofensywa “Trójkolorowych” tym razem będzie miała za zadanie pokonać defensywę, która na tych mistrzostwach straciła zaledwie jednego gola. Maroko zachowało czyste konto przeciwko Belgii, Chorwacji, Hiszpanii oraz Portugalii.

Poznaliśmy składy, jakie selekcjonerzy desygnowali na wieczorny mecz. Pomimo obaw ze strony marokańskich kibiców, swoje problemy zdrowotne wyleczyli Noussair Mazraoui, Romain Saiss oraz Nayef Aguerd. Cała trójka znalazła się w wyjściowej jedenastce. We Francji brakuje niedysponowanych Dayota Upamecano oraz Adriena Rabota, których zastąpili Ibrahima Konate i Youssouf Fofana.

Początek środowego spotkania o godzinie 20. Stawką jest awans do finału, gdzie czeka Argentyna, która we wtorek rozprawiła się z Chorwacją.

Składy na Francja – Maroko

Francja: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Hernandez, Tchouameni, Fofana, Griezmann, Mbappe, Giroud, Dembele

Maroko: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, El Yamiq, Amrabat, Ounahi, Boufal, Ziyech, En Nesyri