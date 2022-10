PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Agent Paula Pogby, Rafaela Pimienta, ujawniła, że powrót Francuza do zdrowia po kontuzji kolana przebiega pomyślnie i wkrótce będzie do dyspozycji Massimiliano Allegriego w Juventusie.

Pogba nadal walczy o powrót na boisko po kontuzji

Spodziewa się, że Francuz wróci do gry w ciągu najbliższych dwóch tygodni

Pomocnik będzie mógł liczyć na powołanie na mundial

Pogba powinien otrzymać powołanie od Deschampsa na mundial

Paul Pogba doznał kontuzji kolana zaledwie dwa tygodnie po powrocie do Juventusu z Manchesteru United, latem w czasie tournee po Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu dochodzi do siebie, a jego agent przedstawiła pozytywne informacje w sprawie stanu jego zdrowia.

– Na szczęście okres rehabilitacji zbliża się już ku końcowi. Wkrótce zobaczymy go na boisku w barwach Juventusu – powiedziała Pimienta w rozmowie z Tuttosport.

– Paul jest bardzo optymistycznie nastawiony. Jego ogromną zaletą jest, że nie załamuje się w czasie trudności i z pozytywnym nastawieniem stawia czoła problemom. Niedawno deklarował mi, że odstawia wszystkie inne sprawy na bok i skupia się tylko na swoim kolanie oraz powrocie na boisko. I tak też zrobił – dodała.

W ostatnich tygodniach było wiele wątpliwości, czy Pogba zdąży wrócić na mundial, by pomóc kolegom z reprezentacji bronić tytułu mistrzowskiego. Obecnie jednak wszystko zmierza we właściwym kierunku i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego to pomocnik w ciągu dwóch tygodni powinien wrócić do gry, a wtedy będzie mógł liczyć na powołanie od Didiera Deschampsa.

Juventus po sobotnim zwycięstwie z Torino do zmagań na boiskach Serie A wróci w piątek, 21 października, w starciu przeciwko Empoli.

