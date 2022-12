fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

W niedzielę reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Piotr Zieliński zapewnia, że “Biało-Czerwonych” stać na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Polska zagra z Francją w 1/8 finału

Początek niedzielnego meczu o godzinie 16

Piotr Zieliński uważa, że Polaków stać na awans do ćwierćfinału

Zieliński wierzy w awans

Reprezentacja Polski przygotowuje się do niedzielnego starcia z Francją. “Biało-Czerwoni” wywalczyli awans z grupy, lecz w meczach z Meksykiem oraz Argentyną spisywali się bardzo słabo. Niewidoczny był Piotr Zieliński, który nie jest przystosowany do defensywnego stylu gry, gdyż jego klub dominuje nad większością rywali. Pomocnik został zapytany o swoją nominalną pozycję na boisku.

– Na pewno jestem środkowym pomocnikiem, ale w klubie występuje w formacji 4-3-3, to moja optymalna pozycja. Tam gdzie trener mnie wystawi, będę chciał dać z siebie wszystko – przekonuje.

Eksperci nie dają Polakom wielkich szans w starciu z obecnym mistrzem świata. Nieco innego zdania jest Zieliński, który uważa, że jego zespół stać na wygraną i awans do ćwierćfinału.

– Gdy patrzę na naszą reprezentację – wewnątrz jest dobra atmosfera i nastawienie do tego meczu. Stać nas na to, aby powalczyć z Francją i żebyśmy awansowali. Zrobimy wszystko, aby to zrobić. Jesteśmy dobrą drużyną – uważa zawodnik Napoli.

O ćwierćfinał mistrzostw świata Polska zagra już w niedzielę. Początek meczu z Francją o godzinie 16.

