PressFocus Na zdjęciu: Viktor Tsygankov, Walia - Ukraina

Prezes Szachtara Donieck Sergiej Palkin w ostrych słowach odniósł się do pomocy Iranu rosyjskiej armii podczas wojny na Ukrainie. Jego zdaniem FIFA powinna wykluczyć tamtejszą reprezentację z tegorocznych mistrzostw świata w Katarze, a jej miejsce zająć Ukraina.

Iran wspiera Rosję podczas wojny na Ukrainie

Prezes Szachtara uważa, że FIFA powinna wykluczyć tamtejszą reprezentację z udziału na mundialu

Palkin twierdzi, że w ich miejsce na mundialu powinna wystąpić Ukraina

Palkin ze zdecydowanym głosem w kierunku FIFA

Ukraina przegrała walkę o awans na mistrzostwa świata w barażach. W decydującym starciu lepsza okazała się Walia, która wygrała 1:0 po samobójczym trafieniu Yarmolenki.

Dla Ukrainy nastały trudne czasy. Od wielu miesięcy w tym kraju toczy się wojna, która sprawiła, że wcześniej wspomniany baraż odbył się dopiero w czerwcu, a nie jak pozostałe w marcu. Ukraina awans przegrała w sportowej rywalizacji, jednak zdaniem Sergieja Palkina powinna uczestniczyć w turnieju finałowym mistrzostw świata.

– Podczas gdy władza Iranu będzie się dobrze bawiła oglądając swoją reprezentację na mistrzostwach świata w Katarze, Ukraińcy będą ginąć przez ostrzały irańskimi dronami. Już 250 takich dronów zabiło cywilów w naszym kraju. Drony, które sprzedali Rosji niszczą ukraińskie domy, szkoły, uniwersytety, muzea, boiska sportowe czy place zabaw. Szachtar wzywa FIFA do wykluczenia Iranu z MŚ. To powinno pomóc pokazać światu problem i udowodnić, że władza wspierająca terror poniesie konsekwencje. Jego miejsce powinna zająć Ukraina – powiedział Palkin.

Sergiej Palkin, głowa @FCShakhtar:



"Podczas gdy władza Iranu będzie się dobrze bawiła oglądając swoją reprezentację na MŚ w Katarze, Ukraińcy będą ginąć przez ostrzały irańskimi dronami. Już 250 takich dronów zabiło cywilów w naszym kraju. Drony, które sprzedali Rosji 1/2 pic.twitter.com/Hn4Z1O9JRY — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 24, 2022

Czy FIFA wyciągnie jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do reprezentacji Iranu? Jest to mało prawdopodobne, by na niecały miesiąc przed rozpoczęciem turnieju zdecydowano się tak radykalne kroki.

Iran trafił do grupy B mistrzostw świata razem z Anglią, Walią oraz Stanami Zjednoczonymi. Swój pierwszy mecz rozegra 21 listopada przeciwko Anglikom.

Zobacz również: Varane przed mundialem już nie zagra?