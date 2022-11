fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar czuje się coraz lepiej i niewykluczone, że wróci do składu reprezentacji Brazylii jeszcze przed końcem fazy grupowej. Doznał on kontuzji kostki w trakcie meczu pierwszej kolejki z Serbią.

Neymar doznał kontuzji kostki w meczu z Serbią

Kibice obawiali się, że to może być dla niego nawet koniec mundialu

Wiele wskazuje na to, że Brazylijczyk będzie gotowy do gry jeszcze w fazie grupowej

Neymar wraca do zdrowia

Brazylia jest typowana jako faworyt do wygrania mistrzostw świata w Katarze. Wszystko za sprawą równej i jakościowej kadry, a zwłaszcza linii ofensywnej, której ma dowodzić Neymar. Gwiazdor Paris Saint-Germain od początku sezonu znajduje się w świetnej dyspozycji i to właśnie w jego osobie kibice upatrują największe nadzieje na osiągnięcie sukcesu.

Serca fanów pękły już w pierwszej kolejce, kiedy to reprezentacja Brazylii mierzyła się z Serbią. Neymar przedwcześnie opuścił murawę, bowiem doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu kontynuowanie gry. Chwilę po meczu Brazylijczyk opublikował zdjęcie swojej bardzo spuchniętej kostki. Przeprowadzone badania wykazały uszkodzenie więzadła bocznego w kostce, co mogło wykluczyć go z gry nawet do końca mistrzostw świata.

Okazuje się, że Neymar może pomóc swojej drużynie jeszcze w trakcie fazy grupowej. Czuje się on coraz lepiej, a uraz nie jest taki groźny, jak pierwotnie prognozowano. Gracz Paris Saint-Germain na pewno opuści mecz ze Szwajcarią, natomiast będzie do dyspozycji selekcjonera na spotkanie z Kamerunem. Jeśli Brazylia nie zapewni sobie do tego czasu awansu do 1/8 finału, Neymar może pojawić się na boisku.

Brazyli zagra w poniedziałek ze Szwajcarią. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 17.

