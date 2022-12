fot. PressFocus Na zdjęciu: Raphael Guerreiro

Reprezentacja Portugalii w ostatnim meczu 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze nie dała żadnych szans Szwajcarii. Mimo że Fernando Santos postanowił posadzić Cristiano Ronaldo na ławce i wystawić Goncalo Ramosa, to nie miało to żadnego przełożenie na mniejszą siłę ofensywną Portugalczyków. Jeden z głównych faworytów do końcowego triumfu na mundialu zabawił się z Helwetami, wygrywając różnicą pięciu goli (6:1).

Reprezentacja Portugalii we wtorkowy wieczór podniosła się z kolan po porażce z Koreą Południową (1:2)

Drużyna Fernando Santosa zaliczyła przekonujące zwycięstwo nad Szwajcarami

Najaśniejszą postacią spotkania był Goncalo Ramos, który okrasił swój występ hat-trickiem

Portugalia rozgromiła Szwajcarię

Reprezentacja Portugalii po raz trzeci w tym roku mierzyła się ze Szwajcarią. We wcześniejszych dwóch meczach obie ekipy rywalizowały w Lidze Narodów UEFA. Faworytem potyczki na Lusail Iconic Stadium byli podopieczni Fernando Santosa. W każdym razie Helweci wierzyli, że stać ich na sprawienie niespodzianki.

W pierwszej połowie z lepszej strony zademonstrowali się Portugalczycy, którzy w pierwszych fragmentach rywalizacji dali się wyszumieć Szwajcarom. Później jednak włączyli trzeci bieg, a następstwem tego był go w 18. minucie Goncalo Ramosa, który pojawił się w składzie drużyna Fernando Santosa kosztem Cristiano Ronado.

Jednym golem Portugalczycy się nie zadowolili i jeszcze przed przerwą zdołali podwyższyć swoje prowadzenie. Bramkę na 2:0 zdobył Pepe. Doświadczony obrońca popisał się kapitalnym strzałem głową i Yann Sommer został zmuszony do kapitulacji po raz drugi.

W drugiej połowie miała natomiast miejsce prawdziwa rzeź niewiniątek. Portugalczycy strzelili cztery gole. Jedno trafienie zaliczyli Raphael Guerreiro i Rafael Leao. Bohaterem ekipy Fernando Santosa został jednak Goncalo Ramos, który do gola z pierwszej połowy dołożył dwie bramki w drugiej odsłonie. 21-latek został czwartym w historii portugalskim piłkarzem, mogącym pochwalić się hat-trickim na mistrzostwach świata.

𝐆𝐨𝐧𝐜𝐚𝐥𝐨 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐳 𝐡𝐚𝐭-𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤𝐢𝐞𝐦 𝐰 𝐦𝐞𝐜𝐳𝐮 𝐳𝐞 𝐒𝐳𝐰𝐚𝐣𝐜𝐚𝐫𝐢𝐚̨❗ Fenomenalny występ 21-letniego Portugalczyka 🇵🇹



__________#PORSUI 🇵🇹🇨🇭 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/QWp6hfxud9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 6, 2022

Helwetów stać było tylko na gola honorowego, którego autorem był Manuel Akanji. Jednocześnie Portugalczycy na Lusail Iconic Stadium wygrali aż 6:1, sprawiając, że Szwajcaria zanotowała jedną z najbardziej wstydliwych klęsk z wszystkich reprezentacji na trwającym mundialu. Portugalia dzięki wysokiej wygranej zapewniła sobie awans do ćwierćfinału mistrzostw świata, w którym zmierzy się z Marokiem już w najbliższą sobotę.