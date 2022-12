PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi i Luka Modrić

Kto gra w jutrzejszych meczach na mundialu? We wtorek odbędzie się jedno spotkanie w ramach półfinału mistrzostw świata w Katarze. W pierwszym pojedynku 1/2 finału MŚ 2022 reprezentacja Argentyny zmierzy się z Chorwacją.

Pozostały już tylko cztery mecze na mistrzostwach świata w Katarze

W 1/2 finału MŚ 2022 jednego dnia rozgrywane jest jedno spotkanie

Transmisje ze wszystkich pojedynków oczywiście przeprowadzi TVP

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (13 grudnia)?

20:00 Argentyna – Chorwacja

Argentyna – Chorwacja, czyli Leo Messi kontra Luka Modrić

Na mistrzostwach świata w Katarze pozostały do rozegrania już tylko cztery spotkania – dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz finał. W pierwszym starciu w ramach 1/2 finału Argentyna zagra z Chorwacją. Pojedynek ten stoi pod znakiem rywalizacji kapitanów obu drużyn, czyli odpowiednio Leo Messiego oraz Luki Modricia. To spotkanie nie ma wyraźnego faworyta, bo choć na papierze są nim Argentyńczycy, to niezłomnych Chorwatów nie można skreślać.

Reprezentacja Argentyny w ćwierćfinale mundialu 2022 po konkursie rzutów karnych wyeliminowała Holandię. W takich samych okolicznościach z turnieju Brazylię wyrzuciła Chorwacja. Czy wtorkowy mecz również zakończy się serią jedenastek? Taki scenariusz jest bardzo możliwy, ponieważ zespół z Europy bardzo często na MŚ doprowadza do dogrywki, a następnie konkursu rzutów karnych.

Sprawdź także: Strzelcy MŚ 2022

Przypomnijmy, że podopieczni Zlatko Dalicia są wicemistrzami świata – na ostatnim mundialu w Rosji w 2018 roku w finale ulegli Francuzom (2:4). Początek meczu Argentyna – Chorwacja już we wtorek 13 grudnia o godzinie 20:00. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. To starcie można również obejrzeć przez Internet na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także poprzez aplikację mobilną TVP Sport. Komentatorami spotkania na Lusail Iconic Stadium będą Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

W drugim półfinale Francuzi zmierzą się z rewelacyjnymi Marokańczykami (14 grudnia, godz. 20:00).