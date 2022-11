Pressfocus Na zdjęciu: Maroko - Chorwacja

Mecz Maroko – Chorwacja nie zostanie na długo w pamięci kibiców. Pierwszy środowy mecz na mundialu zakończył się wynikiem 0:0.

Reprezentacja Chorwacji nie potrafiła rozpocząć mundialu od zwycięstwa

Wicemistrz świata zremisował z Maroko

W meczu nie padł ani jeden gola

Z dużej chmury mały deszcz

Pierwszy środowy mecz mistrzostw świata rozpoczął się o godzinie 11:00 na Al Bayt Stadium. Było to starcie Maroko – Chorwacja. Kibice mieli prawo spodziewać się interesującego widowiska. O zwycięstwo rywalizował bowiem czołowy afrykański zespół i aktualny wicemistrz świata.

Pierwsza część tej potyczki zakończyła się bezbramkowym remisem. Nie oznaczało to jednak, że działo się mało. Maroko zostało zepchnięte do defensywy przez większą część czasu, a i tak potrafiło oddać pięć strzałów. Żaden nie okazał się jednak celny. Po stronie Chorwacji, która przeważała w statystyce posiadania piłki, odnotowano jedno uderzenie w światło bramki. Po obu stronach zawiodła zatem precyzja.

Drugie 45 minut nie było przyjemne do oglądania. W meczu brakowało emocji, ponieważ nie obejrzeliśmy wielu okazji bramkowych. Mimo upływającego czasu na zegarze wskazującym wynik spotkania, wciąż widniał rezultat 0:0. Chorwacja była faworytem do zwycięstwa, więc to jej w końcówce zależało na pokonaniu bramkarza rywali. Liderzy Maroka byli niewidoczni, nie stwarzali zagrożenia w ofensywie. Finalnie obie drużyny podzieliły się punktami.