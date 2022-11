PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp uważa, że piłkarze nie powinni być stawiani pod dodatkową presją związaną z politycznymi pytaniami dotyczącymi mistrzostw świata w Katarze. Menedżer Liverpoolu twierdzi, że zawodnicy powinni skupić się tylko na grze w piłkę.

Mundial w Katarze jest mocno krytykowany

Piłkarze często pytani są o sprawy polityczne

Przeciwny temu jest Jurgen Klopp

Klopp apeluje do dziennikarzy

Jurgen Klopp uważa, że ​​nie jest sprawiedliwe wywieranie nacisku na piłkarzy, aby wypowiadali się na temat mundialu w kontekście politycznym. Mistrzostwa świata w Katarze wzbudzają wiele kontrowersji, a wiele zarzutów dotyczy łamania praw człowieka.

– Nie chodzi o to, by zawodnicy powiedzieli teraz, że musimy robić to czy tamto lub zaprotestować i nie pojechać na mistrzostwa. To są zawodnicy, oni tylko mają grać w piłkę. Reszta nie powinna ich obchodzić. Decyzja została podjęta przez innych ludzi i jeśli chcesz kogoś skrytykować, krytykuj ludzi, którzy ją podjęli, a nie sport, nie rywalizację, a na pewno nie graczy. Więc nie jest w porządku oczekiwać, że tam pojadą i zrobią wielkie oświadczenia polityczne lub cokolwiek innego. To jest po prostu niesprawiedliwe – powiedział Klopp.

Polityczne aspekty mistrzostw w Katarze są szeroko komentowane, a przede wszystkim krytykowane. Wielu nie podobają się zasady panujące w kraju, przez co zawodnicy często pytani są o kwestie nie mające nic wspólnego ze sportem, rywalizacją czy po prostu piłką nożną.

Mundial w Katarze rozpocznie się już 20 listopada pojedynkiem Kataru z Ekwadorem. Reprezentacja Polski pierwszy mecz na turnieju rozegra dwa dni później przeciwko Meksykowi.

