Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy trening na krótkim zgrupowaniu. W tej kwestii wypowiedział się rzecznik kadry, Jakub Kwiatkowski.

Polacy zaczęli ostatni etap przygotować do mundialu

Kadrowicze spotkali się na zgrupowaniu

W tym temacie wypowiedział się rzecznik polskiej federacji

Polacy zaczęli zgrupowanie

14 listopada to dzień, w którym reprezentacja Polski zaczęła mini zgrupowanie przygotowujące do mistrzostw świata. Potrwa ono tylko kilka dni, ponieważ Polacy na środę mają zaplanowano mecz towarzyski z Chile. Niedługo później wylatują do Kataru, gdzie za osiem dni rozegrają pierwsze spotkanie w fazie grupowej.

Czesław Michniewicz przy ustalaniu szerokiej kadry musiał pominąć kilku kontuzjowanych zawodników jak: Jakub Moder, Jacek Góralski, czy Bartłomiej Drągowski. Żaden z piłkarzy obecnych na zgrupowaniu nie narzeka aktualnie na problemy zdrowotne, o czym poinformował rzecznik naszej kadry.

– We wtorek wszyscy powinni być już do dyspozycji trenera. Nie ma żadnych niepokojących sygnałów dotyczących zdrowia piłkarzy – powiedział Jakub Kwiatkowski, który przekazał, że w poniedziałkowym treningu zabrakło dwunastu zawodników. Komplet graczy ma być dostępny podczas wtorkowej jednostki.

– Trudno by ktoś nie był zadowolony na zgrupowaniu. Atmosfera dopiero zacznie się udzielać i rosnąć – podkreślił Kwiatkowski. – Dotąd nie było czasu, by myśleć o mundialu, bo wszyscy grali mecze. Nie trzeba budować napięcia. A to, że jest niewiele czasu do startu mundialu, może być zaletą. Piłkarze są w szczycie formy. Widzieliśmy to w ostatni weekend – przekazał rzecznik polskiej federacji.

