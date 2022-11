PressFocus Na zdjęciu: Puchar Świata

Zastanawiasz się, ile trwa Mundial w Katarze? Rozgrywany obecnie turniej potrwa łącznie 28 dni, a w tym artykule prezentujemy, w jakich terminach odbywać się będą kolejne rundy.

Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczął się 20 listopada, a zakończy się 18 grudnia

Zwykle mundiale trwały 31 dni, ten jest o trzy krótszy

Sprawdź, kiedy rozpoczną się kolejne fazy turnieju

Ile trwają Mistrzostwa Świata w Katarze?

Już od minionej niedzieli trwają Mistrzostwa Świata w Katarze. Mundial to najważniejszy turniej w reprezentacyjnej piłce nożnej. Trwająca edycja jest wyjątkowa pod wieloma względami. To pierwsze mistrzostwa świata na Bliskim Wschodzie, w państwie muzułmańskim. Poza tym, nigdy wcześniej turniej ten nie odbył się w okresie jesienno-zimowym. Ostatnie edycje trwały też zwykle 31 dni. Jak wiemy, Mundial w Katarze rozpoczął się w minioną niedzielę, 20 listopada. Zakończy się za to 18 grudnia. Oznacza to, że potrwa 28 dni.

Ile trwają poszczególne rundy turnieju?

W turnieju udział biorą 32 reprezentacje. Rozpoczynają swoje zmagania od fazy grupowej, w której każdy zespół rozgrywa po trzy spotkania. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w Katarze, pierwsza runda rozpoczęła się 20 listopada, a zakończy się 2 grudnia.

Później rozpocznie się faza pucharowa. Pierwszymi spotkaniami będą te w ramach 1/8 finału. Mecze w tej rundzie odbędą się w dniach 3-6 grudnia. Po dwa ćwierćfinały zobaczymy zaś zarówno 9, jak i 10 grudnia. Półfinały będą mieć miejsce 13 i 14 grudnia. Każdy zespół ze strefy medalowej będzie musiał rozegrać po jeszcze jednym meczu. Przegrani półfinałów zmierzą się w spotkaniu o trzecie miejsce 17 grudnia. Wielki finał będzie miał miejsce dzień później, 18 grudnia, w Lusajl.

