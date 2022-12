Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Messi i Szymon Marciniak

Argentyna w ⅛ finału Mistrzostw Świata w Katarze grała z Australią, która sprawiła niespodziankę samym awansem do fazy pucharowej. Kangury nie poradziły sobie w starciu z Albicelestes, którzy wygrali 2:1.

Lionel Messi i spółka pokonali w 1/8 finału 2:0 z Australią

Albicelestes jako drugi zespół awansowali do ćwierćfinału

Wiemy już, z kim Argentyńczycy zmierzą się w kolejnej fazie turnieju

Argentyna wykorzystała fatalny błąd golkipera

Nie układała się gra reprezentacji Argentyny w pierwszej połowie starcia z Australią. Kangury skutecznie utrudniały podopiecznym Lionela Scaloniego. Dopiero geniusz Lionela Messiego pozwolił im na objęcie prowadzenia. Doświadczony napastnik wykorzystał podanie Nicolasa Otamendiego i otworzył wynik spotkania na 1:0.

Amerykanie pożegnali się z mundialem. “Zaliczyliśmy spory progres” Mimo porażki w ⅛ finału z reprezentacją Holandii zadowolony z postawy swoich podopiecznych był trener Amerykanów. W wywiadzie po meczu stwierdził on, że kadra USA zanotowała spory krok do przodu. Stany Zjednoczone przegrały w 1/8 finału z Holandią Oranje już po 1. połowie prowadzili 2:0, a spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 Mimo odpadnięcia z mundialu Czytaj dalej…

W drugiej połowie to golkiper Australii podał pomocną dłoń rywalom. Ryan źle przyjmował piłkę i próbował wdać się w drybling z napastnikami Albicelestes. To skończyło się dla niego fatalnie. Futbolówkę przejął Julian Alvarez i podwyższył prowadzenie na 2:0. Na kwadrans przed końcem trafił Craig Goodwin, ale było to za mało, żeby wygrać.

Z kim Argentyna zagra w ćwierćfinale?

Zwycięzca pary Argentyna – Australia zgodnie wcześniej ustaloną drabinką turniejową ustaloną wcześniej, miał trafić w ćwierćfinale na triumfatora ⅛ między Holandią i USA. Oranje pokonali Jankesów 3:1 i to właśnie oni będą rywalem podopiecznych Lionela Scaloniego w kolejnej fazie mundialu w Katarze. Spotkanie rozegrane zostanie w piątek 9 grudnia o godzinie 20:00.

Sprawdź też: Pomocnik Anglików rozczarowany liczbą minut na mundialu