Pressfocus Na zdjęciu: Herve Renard

W sobotę Arabia Saudyjska przegrała z reprezentacją Polski 0:2 i spadła tym samym na drugą pozycję w grupie C. Mimo to pozytywnej myśli względem ewentualnego awansu do fazy pucharowej jest szkoleniowiec Zielonych Sokołów – Herve Renard.

Niezwykle zacięte spotkanie rozegrane zostało w sobotę pomiędzy Arabią Saudyjską i Polską. Saudyjczycy przeważali w 1. połowie meczu, ale nie byli w stanie pokonać świetnie dysponowanego Wojciecha Szczęsnego. Golkiper biało-czerwonych w doliczonym czasie pierwszej odsłony meczu obronił rzut karny, do którego podszedł Al Dawarasi.

Mimo porażki w awans do fazy pucharowej wciąż wierzy Herve Renard. Selekcjoner Zielonych Sokołów po spotkaniu z reprezentacją Polski udzielił krótkiego wywiadu, w którym odniósł się do sytuacji w grupie C.

Trener Saudyjczyków jako główną przyczynę wskazał brak skuteczności swojej drużyny. Podkreślił jednak, że szanse Arabii Saudyjskiej na awans nie są jeszcze przekreślone.

Robert Lewandowski wins MOTM after scoring his first World Cup goal for Poland 🇵🇱❤️ pic.twitter.com/OElEXvSf92 — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2022

– Wiem, że dla większości najważniejszy jest wynik, ale to jest futbol. Nadal żyjemy, jesteśmy w grze. Będziemy grali do ostatniej sekundy tego turnieju – stwierdził.

Selekcjoner skomplementował również Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego, którzy byli najlepszymi piłkarzami biało-czerwonych na boisku.

– Szczęsny wygrał wam ten mecz. Ale to świetny bramkarz, nikt nie odkrył go wczoraj. Lewandowski to świetny napastnik. Szkoda, że dziś nie udało nam się go zatrzymać – dodał.

W ostatnim meczu fazy grupowej Arabia Saudyjska zmierzy się z Meksykiem. Polska zagra natomiast z Argentyną.

