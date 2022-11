PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos ma nadzieję, że znajdzie się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Mistrzostwa Świata w Katarze.

Ramos wreszcie zażegnał wszelkie problemy zdrowotne

Stoper w tym sezonie regularnie gra w PSG

Hiszpan liczy na wyjazd do Kataru

Sergio Ramos otrzyma powołanie na Mistrzostwa Świata?

Pierwszy sezon Sergio Ramosa w Paris Saint-Germain nie był najlepszy – środkowy obrońca rozegrał tylko 13 meczów, a przez większość czasu pauzował z powodu odnawiającego się urazu łydki. Teraz doświadczony stoper jest już w pełni zdrowy, gra regularnie i pokazuje się z dobrej strony w PSG.

Nie dziwi więc fakt, że 180-krotny reprezentant Hiszpanii wierzy w wyjazd do Kataru na Mistrzostwa Świata. – Każdy wie, co to znaczy bronić barw narodowych. Znowu czuje się dobrze, jestem przygotowany, ale ostatecznie decyzję podejmie Luis Enrique, którego bardzo szanuję. Nadal mam wiele entuzjazmu, aby zagrać na tym Mundialu. Mam nadzieję, że uda mi się pojechać do Kataru – powiedział Sergio Ramos.

Nazwisko 36-letniego defensora pojawia się w przeciekach hiszpańskiej prasy, jeśli chodzi o szeroką kadrę reprezentacji “La Furia Roja” na Mistrzostwa Świata. Nie wiadomo jednak, czy legenda Realu Madryt pozostanie w ostatecznej grupie zawodników, którzy dostaną bilet do Kataru.

Były zawodnik “Królewskich” w 17 meczach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę i zaliczył tyle samo asyst.

